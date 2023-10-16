دراسة جديدة تكشف تأثير المركبات الفضائية على الغلاف الجوي للأرض

اكتشف الباحثون كميات كبيرة من المعادن في الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير، على الأرجح من عمليات الإطلاق المتكررة وعودة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. هذا الاكتشاف له آثار محتملة على المناخ، وطبقة الأوزون، وصلاحية الأرض للسكن.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء بقيادة دان مورفي، أن كتلة المعادن الناتجة عن عودة المركبة الفضائية تجاوزت بكثير تلك الموجودة في الغبار الكوني الطبيعي. اكتشف الفريق أكثر من 20 عنصرًا بنسب مشابهة لسبائك المركبات الفضائية، بما في ذلك الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص. ووجدوا أيضًا أن ما يقرب من 10% من جزيئات حمض الكبريتيك الكبيرة، التي تساعد على حماية طبقة الأوزون، تحتوي على الألومنيوم ومعادن المركبات الفضائية الأخرى.

ويقدر العلماء أن ما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي آخر قد يصل إلى مداره بحلول عام 2030، مما يعني أن ما يصل إلى نصف جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير يمكن أن تحتوي على معادن من العودة إلى الغلاف الجوي في العقود القليلة المقبلة. ولا يزال تأثير ذلك على الغلاف الجوي وطبقة الأوزون والحياة على الأرض غير معروف.

تمثل دراسة طبقة الستراتوسفير تحديًا كبيرًا لأنها منطقة نائية وغير مستكشفة نسبيًا. ومع ذلك، وباستخدام طائرات البحث المجهزة بأدوات أخذ العينات، قام الفريق بجمع البيانات على ارتفاع أكثر من 11 ميلا فوق سطح الأرض لدراسة وجود المعادن في الغلاف الجوي.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى مواصلة التحقيق في تأثيرات البعثات الفضائية على الغلاف الجوي للأرض. ومع استمرار تزايد عدد عمليات الإطلاق والعودة، فإن فهم تأثير هذه الأنشطة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة كوكبنا واستدامته.

مصادر:

– [جامعة بوردو](https://www.purdue.edu/)

– [وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم](https://www.pnas.org/)