عصر الفضاء يترك بصماته على طبقة الستراتوسفير للأرض

تتأثر طبقة الستراتوسفير، وهي إحدى المناطق النائية في الكوكب، بالأنشطة البشرية في الفضاء. اكتشف الباحثون كميات كبيرة من المعادن في الهباء الجوي في الغلاف الجوي، ناتجة على الأرجح عن العدد المتزايد من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها والعودة إلى الأرض. تعمل هذه المعادن على تغيير كيمياء الغلاف الجوي، مما قد يكون له آثار محتملة على المناخ وطبقة الأوزون وصلاحية الكوكب للسكن.

أجرى فريق العلماء، بما في ذلك دان تشيكزو ودان ميرفي، بحثًا باستخدام أدوات متخصصة ملحقة بطائرات البحث. ووجدوا أكثر من 20 عنصرًا، بما في ذلك الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص، في عينات الهباء الجوي التي تطابق النسب المستخدمة في سبائك المركبات الفضائية. تجاوزت كتلة هذه المعادن الناتجة عن عودة المركبة الفضائية الكمية الموجودة في الغبار الكوني الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 10% من جزيئات حمض الكبريتيك الكبيرة، التي تساعد على حماية طبقة الأوزون، تحتوي على الألومنيوم ومعادن المركبات الفضائية الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي آخر قد يصل إلى مداره بحلول عام 2030. وهذا يعني أن ما يصل إلى نصف جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير يمكن أن تحتوي على معادن من العودة إلى الغلاف الجوي في العقود القليلة المقبلة. ولا تزال التأثيرات المحتملة على الغلاف الجوي للأرض وطبقة الأوزون والحياة نفسها غير مفهومة بالكامل.

تمثل دراسة طبقة الستراتوسفير تحديًا كبيرًا لأنها منطقة نقية ومستقرة من الغلاف الجوي، ونادرًا ما يصل إليها البشر أو حتى الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية. ومع ذلك، من خلال برنامج العلوم المحمولة جواً التابع لناسا، تمكن الباحثون من جمع عينات الهواء من ارتفاع 11.8 ميلاً (19 كم) فوق سطح الأرض في ألاسكا. تم استخدام الأدوات لضمان جمع عينات الهواء الطازجة وغير المضطربة.

تلعب طبقة الستراتوسفير دورًا حاسمًا في حماية الكوكب وجميع أشكال الحياة عليه من خلال طبقة الأوزون. تعمل هذه الطبقة كدرع عالمي ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. شهدت العقود القليلة الماضية جهودًا لإصلاح وتجديد طبقة الأوزون بعد أن كانت مهددة بمركبات الكلوروفلوروكربون. ومع ذلك، فإن الوجود المتزايد للمعادن الناتجة عن إطلاق المركبات الفضائية وإعادتها قد يشكل تحديات جديدة.

الصواريخ المستخدمة لإرسال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى المدار تترك وراءها أثرًا من المعادن، يشبه الأثر الذي تتركه السفن في المحيط. تساهم هذه المعادن في تكوين جزيئات الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير. وبينما كانت النيازك تتساقط عبر الغلاف الجوي على مر العصور، فإن كتلة المعادن الموجودة في الصواريخ تنافس كتلة النيازك. يعد تأثير الاحتلال البشري ورحلات الفضاء على الغلاف الجوي للأرض مصدر قلق كبير يتطلب المزيد من التحقيق.

إن فهم التغيرات التي تحدث في طبقة الستراتوسفير أمر بالغ الأهمية لحماية الكوكب وضمان استمرار صلاحيته للسكن. يسلط البحث الذي أجراه تشيكزو ومورفي وفرقهما الضوء على التأثير المحتمل للأنشطة البشرية في الفضاء على الغلاف الجوي للأرض والتوازن الدقيق لطبقة الأوزون.

مصادر:

- جامعة بوردو: وجد الباحثون أن المشاكل البيئية في عصر الفضاء تتسلل إلى طبقة الستراتوسفير للأرض