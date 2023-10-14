تبدأ المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا رحلة لدراسة نفسية الكويكب

بدأت المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في مهمتها لدراسة الكويكب Psyche، الذي يعتقد أنه نواة كوكبية مكشوفة. تهدف هذه المهمة إلى تقديم رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من تكوين الكوكب وتطور النظام الشمسي. وبدأت المركبة الفضائية بنجاح الدفع بالطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب بحلول عام 2029.

ستستخدم المركبة الفضائية Psyche تقنية اتصالات بصرية متقدمة تسمى DSOC (الاتصالات الضوئية في الفضاء العميق) التي طورتها وكالة ناسا. ستمكن هذه التقنية من نقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي باستخدام ليزر غير مرئي قريب من الأشعة تحت الحمراء. ستولد المصفوفات الشمسية للمركبة الفضائية، والتي توفر حوالي 800 قدم مربع من سطح تجميع الطاقة الشمسية، أكثر من 2 كيلووات من الطاقة عندما تصل إلى الكويكب البعيد. وسيكون هذا كافياً لتلبية احتياجات المركبة الفضائية، بما في ذلك تشغيل الأجهزة العلمية وأنظمة الاتصالات.

يستخدم نظام الدفع الشمسي للمركبة الفضائية المجالات الكهرومغناطيسية لتسريع ودفع الذرات المشحونة. تخلق هذه الأيونات المطرودة قوة الدفع التي تدفع المركبة الفضائية عبر الفضاء. نظرًا لعدم وجود سحب جوي، يمكن للمركبة الفضائية أن تتسارع إلى سرعات تصل إلى 124,000 ميل في الساعة خلال رحلتها إلى حزام الكويكبات.

خلال رحلتها التي تستغرق ست سنوات تقريبًا، ستخضع المركبة الفضائية Psyche لفترة فحص أولية لضمان حسن سير العمل. وسوف تطير بعد ذلك بالقرب من المريخ لتعزيز الجاذبية قبل الوصول إلى الكويكب. وستقضي المركبة الفضائية 26 شهرًا في المدارات المخطط لها حول الكويكب الغني بالمعادن، وستلتقط بيانات وصورًا قيمة.

مهمة Psyche هي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا وجامعة ولاية أريزونا ومختبر الدفع النفاث. وهو جزء من برنامج الاكتشاف التابع لناسا، والذي يهدف إلى استكشاف ودراسة مختلف الأجرام السماوية في نظامنا الشمسي. بفضل أدواتها المتقدمة وتقنياتها المبتكرة، تستعد المركبة الفضائية Psyche لكشف أسرار حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي وتكوين الكواكب.

المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا