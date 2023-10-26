علماء الفلك يكشفون عن أطلس مجرة ​​سيينا الرائد للعرض العام

حقق علماء الفلك إنجازًا هامًا من خلال الكشف عن أطلس مجرات سيينا (SGA)، وهو كتالوج شامل يضم ما يقرب من 400,000 مجرة ​​ومعلوماتها التفصيلية. على عكس المجموعات السابقة، يقدم SGA بيانات عالية الجودة ودقيقة، مما يجعله موردا قيما لكل من الباحثين وعامة الناس. من خلال التركيز على المجرات الساطعة والكبيرة، يوفر SGA معلومات الموقع والصور المرجعية، مما يسهل الدراسات الفلكية المستقبلية.

لا يسمح أطلس مجرات سيينا للعلماء بفحص البنية واسعة النطاق للكون فحسب، بل يساعد أيضًا في استكشاف الجوانب المهمة مثل توزيع المادة المظلمة وتكوين وتجميع المجرات الكبيرة. يجمع الأطلس بيانات من ثلاث دراسات استقصائية أجريت بين عامي 2014 و2017، والمعروفة مجتمعة باسم DESI Legacy Surveys. ستوفر هذه المسوحات رؤى قيمة لجهاز تحليل الطاقة المظلمة (DESI)، الذي يهدف إلى فهم تأثير الطاقة المظلمة على توسع الكون. يهدف مشروع DESI إلى إنشاء خريطة موسعة للكون تمتد على مساحة مذهلة تبلغ 11 مليار سنة ضوئية.

يغطي أطلس مجرة ​​سيينا مساحة مذهلة تبلغ 20,000 درجة مربعة، أي ما يعادل حوالي نصف سماء الليل، وهو أحد أكبر مسوحات المجرات حتى الآن. ومن المتوقع أن يعزز نطاقه الواسع فهم علماء الفلك للظواهر المختلفة، بما في ذلك الأنماط المختلفة لتكوين النجوم بين المجرات والعمليات الفيزيائية المسؤولة عن الأشكال المتنوعة المرصودة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يلقي SGA الضوء على العلاقة بين توزيع المجرات وانتشار المادة المظلمة في جميع أنحاء الكون. علاوة على ذلك، عند اكتشاف موجات الجاذبية، سيساعد هذا الأطلس في تحديد مصادرها بدقة.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد المجرات الموجودة في كتالوج Siena Galaxy Atlas؟

يضم أطلس سيينا للمجرة ما يقرب من 400,000 مجرة.

س: ما الذي يميز أطلس سيينا جالاكسي عن الجهود السابقة؟

يتميز SGA ببياناته عالية الجودة، مما يضمن المواقع والأحجام والأشكال الصحيحة للمجرات. كما أنه يوفر أفضل قياسات السطوع للمجرات على عكس المجموعات السابقة.

مصادر:



https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/