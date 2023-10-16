مشروع الإشارات النجمية المتطرفة III: تحليل البيانات الشمسية من أدوات متعددة

نجحت طريقة السرعة الشعاعية (RV) في اكتشاف الكواكب الخارجية عن طريق قياس حركة النجم المضيف. ومع ذلك، فإن النشاط النجمي يمكن أن يعقد هذه الطريقة من خلال إحداث تغييرات في الطيف النجمي التي تحاكي أو تخفي إشارات الكوكب. لفهم النشاط النجمي ووضع نموذج له بشكل أفضل، يحتاج الباحثون إلى مجموعة بيانات حيث تكون جميع الإشارات وأصولها معروفة. وتوفر الشمس بكواكبها المعروفة وطبيعتها المرئية المختبر الأمثل لهذه التجربة.

لقد أتاح تطوير أجهزة قياس طيفية RV الجديدة للبحث عن الكواكب، مثل HARPS، وHARPS-N، وEXPRES، وNEID، إمكانية جمع بيانات RV من الشمس. وقد تم تصميم هذه الأجهزة خصيصًا لتلسكوبات الطاقة الشمسية، مما يسمح لها بأخذ القياسات أثناء النهار عندما لا تكون قيد الاستخدام. توفر هذه البيانات رؤية قيمة للتمييز بين إشارات الكواكب والنشاط النجمي.

وفي طبعة أولية حديثة على موقع arXiv، قامت مجموعة من الباحثين بتحليل البيانات الشمسية من هذه الأدوات الأربعة. وقاموا بمقارنة القياسات لتحديد ما إذا كانوا متفقين عليها. وجد الباحثون أن مجموعات البيانات الأربع كانت بشكل عام في توافق جيد مع بعضها البعض، مما يشير إلى أن الإشارات المكتشفة كانت على الأرجح ذات أصل فيزيائي فلكي وليست مفيدة. ومع ذلك، فقد لاحظوا زيادة في التشتت بين الأدوات من يوم لآخر، مما يشير إلى وجود بعض التأثيرات الآلية على خطوط الأساس الأطول.

أرجع الباحثون هذا الضجيج الإضافي إلى الاختلافات في خطوط الأنابيب التي تستخدمها كل أداة لحساب RV من الطيف الخام، بالإضافة إلى الاختلافات في نطاقات الأطوال الموجية المستخدمة. وأوصوا بتطوير خط أنابيب مشترك للتخفيف من هذه الآثار. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الاختلافات في التوقيت المحلي في مواقع المراقبة مصدرًا محتملاً للتناقض في المركبات العائدة المحسوبة.

يعد فهم النشاط النجمي ونمذجته بدقة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين اكتشاف الكواكب الخارجية باستخدام طريقة RV. يوفر تحليل البيانات الشمسية من أدوات متعددة رؤى قيمة حول التحديات والحلول المحتملة لفصل إشارات الكواكب عن النشاط النجمي. يمهد هذا البحث الطريق للتقدم المستقبلي في دراسات الكواكب الخارجية وتطوير تقنيات أكثر قوة لاكتشاف الكواكب.

التعاريف:

طريقة السرعة الشعاعية (RV): تقنية للكشف عن الكواكب الخارجية عن طريق قياس حركة النجم المضيف الناتجة عن تأثير جاذبية كواكبه.

إزاحة دوبلر: التغير في تردد الموجة أو طولها الموجي نتيجة للحركة النسبية بين المصدر والراصد.

الفيزياء الفلكية: تتعلق بالظواهر أو العمليات في علم الفلك أو الفيزياء الفلكية.

خط الأنابيب: سلسلة من خطوات معالجة البيانات وتحليلها المطبقة على الملاحظات الفلكية لاستخراج معلومات مفيدة.

الطيف: توزيع الأطوال الموجية أو الترددات للإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث أو الممتص من جسم سماوي.

مصادر:

- ليلي تشاو وآخرون. (طبعة مسبقة على arXiv)

– الصورة: الشكل 6 في الورقة (arXiv:2107.07222)