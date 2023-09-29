تخطط ISRO الهندية لمهمة إلى كوكب الزهرة

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، عن خططها لإرسال مهمة إلى كوكب الزهرة، الكوكب الأكثر سطوعًا في النظام الشمسي. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المهمة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم شكريان، في السنوات المقبلة.

أكد رئيس ISRO إس سوماناث أن المهمة إلى كوكب الزهرة قد تم إعدادها وتم بالفعل تطوير الحمولات اللازمة. كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا بتوأم الأرض نظرًا لتشابه حجمه وكثافته، هو كوكب مثير للاهتمام للاستكشاف ودراسة سطحه وغلافه الجوي يمكن أن يجيب على أسئلة في مجال علوم الفضاء.

تهدف مهمة شكريان 1 إلى تحليل التركيب الجيولوجي لكوكب الزهرة والتحقيق في العلاقة بين الإشعاع الشمسي وجزيئات السطح. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة كوكب الزهرة ستوفر نظرة ثاقبة لماضي الكوكب وربما تلقي الضوء على تاريخ الأرض منذ مليارات السنين.

تسلط جهود الهند لاستكشاف كوكب الزهرة الضوء على الأهمية المتزايدة للبلاد في استكشاف الفضاء. وفي الماضي، أطلقت ISRO بنجاح مهمة Mangalyaan إلى المريخ، والتي أنتجت بيانات وصورًا علمية قيمة.

ستنضم المهمة إلى كوكب الزهرة إلى قائمة بعثات كوكب الزهرة السابقة، بما في ذلك مركبة فينوس إكسبرس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي دارت حول مدارها من عام 2006 إلى عام 2016، ومركبة المناخ أكاتسوكي فينوس اليابانية التي تدور حول الكوكب منذ عام 2016.

بشكل عام، تمثل مهمة الهند المستقبلية إلى كوكب الزهرة فرصة مثيرة لتوسيع فهمنا للنظام الشمسي والمساهمة في التقدم في علوم الفضاء.

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