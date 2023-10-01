شكريان-1: بعثة الهند إلى كوكب الزهرة لكشف أسرارها

تستعد وكالة الفضاء الهندية ISRO لمهمتها القادمة، Shukrayaan-1، والتي تهدف إلى كشف ألغاز كوكب الزهرة واستكشاف قابليته للسكن المحتملة. المهمة، المعروفة بشكل غير رسمي باسم شكريان-1، هي في المراحل الأولى من التطوير، مع الانتهاء من التصميم وتطوير الأدوات.

كوكب الزهرة، الذي يُشار إليه غالبًا بتوأم الأرض نظرًا لتشابه حجمه وكثافته، هو كوكب رائع وغامض. في حين أن سطحه غير مضياف للغاية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 460 درجة مئوية (862 درجة فهرنهايت)، فإن كوكب الزهرة لديه القدرة على تعليمنا المزيد عن تكوين وتطور نظامنا الشمسي.

ينصب التركيز الأساسي لمهمة شكريان-1 على دراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهو الغلاف الجوي السميك والمكون في الغالب من ثاني أكسيد الكربون. ستستخدم المهمة مجموعة من الأدوات لقياس تركيب وديناميكية وكيمياء الغلاف الجوي، بالإضافة إلى البحث عن علامات بخار الماء. سيوفر هذا الاستكشاف رؤى قيمة حول ماضي الكوكب وحاضره ومستقبله المحتمل.

يصف رئيس ISRO إس سوماناث كوكب الزهرة بأنه "كوكب مثير للاهتمام" ويعتقد أن مهمة Shukrayaan-1 يمكن أن تساعدنا في فهم العلاقة بين الإشعاع الشمسي والجسيمات السطحية على كوكب الزهرة. ومن خلال دراسة كوكب الزهرة، يأمل العلماء في الإجابة على أسئلة مهمة في علوم الفضاء والحصول على فهم أفضل لنظامنا الشمسي.

يعد Shukrayaan-1 بمثابة شهادة على قدرات الهند المتنامية في مجال استكشاف الفضاء وسيساهم في الإنجازات العلمية للبلاد. إذا نجحت هذه المهمة، فسوف توسع معرفتنا بكوكب الزهرة وتساهم في فهمنا للكون.

المصادر: الهند اليوم، إن دي تي في