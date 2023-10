العلاقة المعقدة بين أوكس والبيئة

By

سلطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة المعقدة بين أشجار البلوط والبيئة. مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تنبعث من أشجار البلوط والنباتات الأخرى المزيد من الأيزوبرين، وهو مركب يمكن أن يساهم في تلوث الهواء. ومع ذلك، فإن الأيزوبرين له أيضًا تأثيرات مفيدة على جودة الهواء ويعزز مرونة النباتات. وبينما يقترح بعض الخبراء تقليل عدد أشجار البلوط، يرى الباحثون أن معالجة التلوث بأكسيد النيتروجين ستكون أكثر فعالية.

ونشرت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء بقيادة توم شاركي من جامعة ولاية ميشيغان، في المجلة العلمية Proceedings of the National Academy of Sciences. وكشف البحث أنه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، ستطلق نباتات مثل البلوط والحور كميات أكبر من الأيزوبرين، مما يؤدي إلى تفاقم جودة الهواء من خلال المساهمة في الجسيمات والأوزون المنخفض في الغلاف الجوي.

الأيزوبرين، وهو مركب تنتجه النباتات أثناء عملية التمثيل الضوئي، هو ثاني أعلى غاز هيدروكربوني منبعث على الأرض، بعد انبعاثات الميثان الناتجة عن الإنسان. على الرغم من أهميته، يظل الأيزوبرين غير معروف نسبيًا لعامة الناس. يتفاعل الأيزوبرين مع مركبات أكسيد النيتروجين الموجودة في تلوث الهواء، مما يؤدي إلى تكوين الأوزون والهباء الجوي وغيرها من المنتجات الثانوية الضارة لكل من البشر والنباتات. وهذا التفاعل مثير للقلق بشكل خاص في المناطق التي يختلط فيها الهواء الملوث القادم من المدن بالغابات، مما يؤدي إلى تكوين مزيج سام.

للحصول على فهم أفضل للعمليات الجزيئية الحيوية المرتبطة بإنتاج الأيزوبرين، يبحث شاركي وفريقه في كيفية توليد النباتات للأيزوبرين في ظل ظروف بيئية مختلفة، بما في ذلك تغير المناخ. قبل هذه الدراسة، عرف الباحثون أن النباتات تنتج الأيزوبرين أثناء عملية التمثيل الضوئي، وأن الظروف البيئية المتغيرة تؤثر على معدل الإنتاج. ومع ذلك، يهدف الفريق إلى تحديد النقطة المحددة في مسار التخليق الحيوي للأيزوبرين، والتي يتم تنظيمها في ظل مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون.

اكتشف الباحثون أنه على الرغم من المستويات العالية من ثاني أكسيد الكربون التي تكبح إنتاج الأيزوبرين، فإن درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير أكثر أهمية، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في انبعاث الأيزوبرين من النباتات. هذه النتائج لها آثار مهمة لتوقع انبعاثات الأيزوبرين المستقبلية والاستعداد لتأثيراتها. في غضون ذلك، يُقترح أن زراعة عدد أقل من أشجار البلوط يمكن أن يساعد في التخفيف من إطلاق الأيزوبرين، وينبغي تركيز الجهود على السيطرة على تلوث أكسيد النيتروجين.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تعقيد العلاقة بين أشجار البلوط والبيئة، مع التركيز على الحاجة إلى نهج متوازن في مواجهة التحديات التي تفرضها انبعاثات الأيزوبرين.

- العنوان: "تراكم هيدروكسي ميثيل بيوتنيل ثنائي الفوسفات يكشف عن تنظيم مسار MEP من أجل تثبيط انبعاث الأيزوبرين الناتج عن ثاني أكسيد الكربون"

- المؤلفون: أبيرا ساهو، محمد غلام مصطفى، ساراتي م. ويرادواج، وتوماس د. شاركي

– المجلة: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم