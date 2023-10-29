فوائد وتحديات ممارسة الشتاء

الشتاء هو الموسم الذي غالبًا ما يثبط عزيمة الناس عن الحفاظ على روتين لياقتهم البدنية. تجعل درجات الحرارة الباردة وقلة ضوء النهار من المغري البقاء في الداخل والتمتع ببطانية دافئة. ومع ذلك، هناك أسباب مقنعة لمواصلة ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء، حتى لو لم يكن هدفك يتعلق بالجمال أو الأداء فقط.

أحد الاعتبارات المهمة هو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، الذي يميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال. يمكن أن يكون للاضطراب العاطفي الموسمي تأثير كبير على المزاج والصحة العامة. على الرغم من أن الأسباب الدقيقة وراء هذا الاضطراب لا تزال غير واضحة، فقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تخفيف أعراضه. في الواقع، الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني لعدة ساعات أسبوعيًا هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، حتى بعد مراعاة عوامل الخطر الجينية.

ولكن ماذا عن فوائد التدريب في الطقس البارد؟ كان يُعتقد سابقًا أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية في البرد للحفاظ على الدفء، وهي عملية تعرف باسم توليد الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، كان يُعتقد أن ممارسة الرياضة في البرد تعمل على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق العمل كوقود. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تأثيرات التوليد الحراري وتنشيط الدهون البنية قد تكون أقل أهمية مما كان يعتقد سابقًا. تضمنت معظم الدراسات حول هذه العمليات التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، وقد لا يؤدي الركض البسيط إلى حرق سعرات حرارية كبيرة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر التدريب في البرد على الهرمونات المنظمة للشهية، مما قد يؤدي إلى زيادة تناول الطعام بعد التمرين.

على الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد العديدة للتمرين تجعل من المفيد التغلب على العقبات المرتبطة بالشتاء. لزيادة فرصك في البقاء نشطًا، فكر في دمج التمارين في روتينك اليومي. استغل وقت تنقلاتك لممارسة النشاط البدني أو تأكد من ممارسة الجري أو ممارسة التمارين الرياضية فور عودتك إلى المنزل. يمكن أن يساعد وجود صديق للتمرين أيضًا في تحديد المساءلة.

إذا كانت المخاوف المتعلقة بالسلامة، خاصة فيما يتعلق بالجري في الظلام، تمنعك من ممارسة الأنشطة الخارجية، فهناك خيارات بديلة. إن ممارسة المشي بانتظام من خلال السير على الأقل 4,000 خطوة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) طريقة فعالة من حيث الوقت لتعزيز الحالة المزاجية وتقليل الدهون وتحسين مستويات اللياقة البدنية. تعد طريقة Timmons، التي تتضمن فترات قصيرة من التمارين المكثفة تليها فترات تعافي قصيرة، خيارًا مناسبًا للمبتدئين، ويمكن العثور عليه عبر الإنترنت.

وأخيرًا، من المهم معالجة تأثير الحالة المزاجية على ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء. تم ربط مستويات فيتامين د الكافية بتحسن الحالة المزاجية، لكن الحصول على كميات كافية من ضوء الشمس وحده قد يكون أمرًا صعبًا في الشتاء. فكر في استخدام رذاذ أو مكمل للتأكد من أنك تلبي احتياجاتك من فيتامين د.

بشكل عام، في حين أن فصل الشتاء قد يمثل تحديات فريدة للحفاظ على روتين التمارين الرياضية، فإن الفوائد المحتملة لكل من الصحة البدنية والعقلية تجعله موسمًا يستحق العناء لعشاق اللياقة البدنية. لا تدع البرد يمنعك من البقاء نشطًا وجني الثمار.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)؟

ثبت أن التمارين الرياضية تخفف من أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي، مثل الاكتئاب. يمكن أن يكون للنشاط البدني المنتظم تأثير إيجابي على الحالة المزاجية والصحة العامة، حتى خلال أشهر الشتاء المظلمة.

2. هل تحرق أجسامنا سعرات حرارية أكثر في البرد؟

بينما كان يُعتقد سابقًا أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية في البرد للحفاظ على الدفء، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تأثيرات حرق السعرات الحرارية الناجمة عن البرد قد لا تكون كبيرة كما كان يُعتقد من قبل. قد لا يؤدي الانخراط في رياضة الركض السريع أو ممارسة التمارين الرياضية المعتادة إلى زيادة كبيرة في إنفاق السعرات الحرارية.

3. كيف يمكنني أن أبقى متحفزًا لممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء؟

إن دمج التمارين في روتينك اليومي، واستخدام وقت تنقلاتك لممارسة النشاط البدني، والعثور على رفيق للتمرين، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الدافع خلال فصل الشتاء. من الضروري أيضًا معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة، مثل الجري في مناطق مضاءة جيدًا وارتداء ملابس ذات ألوان زاهية أو عاكسة.

4. ما هي خيارات التمارين الرياضية البديلة خلال فصل الشتاء؟

إذا لم تكن التدريبات في الهواء الطلق جذابة، فيمكن متابعة أنشطة مثل المشي المنتظم والتدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT). إن المشي ما لا يقل عن 4,000 خطوة يوميًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، في حين يوفر التدريب المتواتر عالي الكثافة (HIIT) خيارًا فعالاً من حيث الوقت لتحسين مستويات المزاج واللياقة البدنية.

5. هل فيتامين د مهم لممارسة الرياضة في الشتاء؟

تم ربط مستويات فيتامين د الكافية بتحسن المزاج. ومع ذلك، فإن الحصول على كميات كافية من ضوء الشمس فقط خلال فصل الشتاء قد يكون أمرًا صعبًا. فكر في استخدام رذاذ أو مكمل غذائي لضمان حصولك على كمية كافية من فيتامين د. استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة الشخصية.