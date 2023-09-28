قد تكون طيور البطريق الإمبراطور أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ مما كان يعتقد سابقا

أجرى فريق من علماء البيئة من فرنسا وتسمانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا دراسة تشير إلى أن طيور البطريق الإمبراطور قد تكون أكثر قدرة على التكيف مع المناخ المتغير مما كان يعتقد في السابق. يكشف البحث، الذي نُشر في مجلة Science Advances، أن طيور البطريق الإمبراطور قادرة على العيش في مجموعة متنوعة من الموائل بناءً على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

وأظهرت الدراسات السابقة أنه مع تغير المناخ، تتناقص مستويات الجليد البحري، مما يشكل خطرا كبيرا على طيور البطريق الإمبراطور بسبب عادات تكاثرها. تضع طيور البطريق هذه بيضها على الرفوف الجليدية، مما يحميها من الحيوانات المفترسة. ومع ذلك، مع انخفاض مستويات الجرف الجليدي، يُخشى أن تفقد طيور البطريق أراضيها الآمنة لتكاثرها. حذر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) من أن أعداد طيور البطريق الإمبراطور قد تنخفض بنسبة 80٪ بحلول نهاية القرن.

أعادت الدراسة الأخيرة تقييم الموائل التي تعيش فيها طيور البطريق الإمبراطوري من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية للقارة القطبية الجنوبية والمناطق المحيطة بها. واكتشف الباحثون أن طيور البطريق الإمبراطور قادرة على التكاثر في مجموعة من الموائل، وليس فقط على الجليد البحري. ولاحظوا أيضًا التقسيم الجغرافي لمستعمرات البطريق بناءً على خصائص الموائل، مما يشير إلى القدرة على التكيف. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من الصور ما إذا كان هذا السلوك جديدًا أم أن طيور البطريق قد تكيفت دائمًا مع مواقع تكاثر مختلفة.

في حين تشير الدراسة إلى أن طيور البطريق الإمبراطور قد لا تكون معرضة للخطر كما كان يعتقد سابقا على المدى القصير، إلا أن التوقعات على المدى الطويل غير مؤكدة. ولا تزال هناك عوامل أخرى، مثل ارتفاع درجة حرارة المياه، وتناقص الفرائس، والتعرض للتلوث من صنع الإنسان مثل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، تشكل تهديدات كبيرة لبقائها.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرات تغير المناخ والعوامل البيئية الأخرى بشكل كامل على طيور البطريق الإمبراطور. ومع ذلك، توفر هذه الدراسة الأمل في أن تتمتع هذه المخلوقات المميزة ببعض المرونة للتكيف مع الظروف الجديدة في مواجهة تغير المناخ.

المصدر

سارة لابروس وآخرون، أين تعيش؟ يشكل الجليد البحري الأرضي موطن البطريق الإمبراطور حول القارة القطبية الجنوبية، Science Advances (2023). دوى: 10.1126/sciadv.adg8340