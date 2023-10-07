أسرار البرق في كوكب الزهرة التي كشف عنها مسبار باركر الشمسي التابع لناسا

قدم مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، في مهمته لدراسة أسرار الكون، رؤى جديدة حول ظاهرة البرق على كوكب الزهرة. تحلق المركبة الفضائية، التي تدور حول الشمس بشكل أساسي، بشكل روتيني أيضًا بالقرب من كوكب الزهرة، مما يسمح لها بجمع بيانات مهمة حول الكوكب.

تتحدى النتائج الأخيرة التي توصل إليها مسبار باركر الشمسي الفهم التقليدي للبرق الزهري. يقترح الآن أن ومضات الضوء التي لوحظت على كوكب الزهرة قد لا تكون صواعق بل نيازك تحترق في الغلاف الجوي للكوكب. ويأتي هذا الكشف بعد فشل دراسة أجريت عام 2021 في اكتشاف موجات الراديو المرتبطة عادةً بالبرق على كوكب الزهرة.

استمر الجدل الدائر حول البرق الزهري لما يقرب من أربعة عقود، وقد تؤدي هذه البيانات الجديدة أخيرًا إلى توضيح السؤال العلمي. في حين أن كوكب الزهرة قد لا يزال يتعرض لبعض البرق، إلا أنه يبدو أقل انتشارًا مما كان يعتقد سابقًا.

يعد Parker Solar Probe مركبة فضائية ذات قدرة عالية تواصل تحقيق اكتشافات رائدة. تعتمد مهمتها على كوكب الزهرة في مساعدة الجاذبية، والتي توجه المركبة الفضائية إلى أقرب إلى الشمس. ومن خلال الاستفادة من قوة جاذبية كوكب الزهرة، يستطيع مسبار باركر الشمسي تقليل طاقته المدارية والوصول إلى مسافة أكبر من الشمس، مما يسمح بدراسة الرياح الشمسية وغيرها من خصائص البيئة القريبة من الشمس.

وبينما يقوم العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها خلال هذه المهمة التاريخية، من المتوقع أن يظهر فهم أفضل لكوكب الزهرة وعواصفه الرعدية. سيساعد المزيد من البحث في كشف أسرار هذا الكوكب الرائع وظواهره السماوية.

مصادر:

– مسبار باركر الشمسي التابع لناسا: https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe-mission

– مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز: https://www.jhuapl.edu/

– موقع الفضاء: https://www.space.com/

– مجلة رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007