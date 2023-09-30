فهم انبعاث الراديو من إبسيلون إريداني

أحد أقرب النجوم الشبيهة بالشمس، إبسيلون إيريداني (eps Eri)، كان محط مراقبة مكثفة بسبب قربه ونشاطه وتشابهه مع شمسنا. كشفت الدراسات السابقة التي استخدمت أجزاء مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي عن ظواهر مختلفة مرتبطة بـ eps Eri، مثل الدورات المغناطيسية، وأقراص الحطام، والتوهجات، والمجال المغناطيسي القوي. وفي دراسة حديثة، استخدم الباحثون الملاحظات الراديوية لمزيد من التحقيق في النجم.

استخدم مؤلفو الدراسة مصفوفة كارل جانسكي الكبيرة جدًا (VLA)، وهي مجموعة من أطباق الراديو ذات الدقة المكانية العالية، لمراقبة eps Eri عند ترددات 10 جيجا هرتز و33 جيجا هرتز. واكتشفوا انبعاثًا متفجرًا في الأطوال الموجية الراديوية، مما يشير إلى التباين في نشاط النجم. وجد الباحثون أن eps Eri أظهر زيادة في كثافة التدفق خلال انفجار طويل مدته 20 دقيقة.

لتحديد آلية الانبعاث المسؤولة عن الإشارة، أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل مثل الاستقطاب، ودرجة حرارة السطوع، والمؤشر الطيفي. ووجدوا أن الانبعاث لم يظهر أي استقطاب كبير، مما يشير إلى انبعاث غير متماسك. وكانت درجة حرارة السطوع المحسوبة مرتفعة بشكل غير عادي، مما يشير إلى انبعاث غير حراري. ولسوء الحظ، لا يمكن تحديد المؤشر الطيفي بسبب الإشارة الضعيفة.

بناءً على هذه النتائج، قام الباحثون بتضييق نطاق آليات الانبعاث المحتملة إلى إشعاع الجيروسينكروترون أو إشعاع السنكروترون الصادر عن الإلكترونات المتسارعة بالمجال المغناطيسي. واقترحوا أن الصدمات الناتجة عن الرياح النجمية eps Eri، المشابهة لتلك الناتجة عن التوهجات الشمسية، يمكن أن تكون مسؤولة عن الانبعاث. طور الباحثون نموذجًا نجح في مطابقة منحنى الضوء المرصود للانفجار، مما يدعم فرضية الانبعاث غير الحراري الناتج عن الصدمات.

على الرغم من عدم إمكانية تحديد آلية الانبعاث الدقيقة، إلا أن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية المراقبة المستمرة للـ eps Eri والنجوم المماثلة. ستوفر التطورات المستقبلية في التلسكوبات، مثل الجيل التالي من VLA، توصيفًا أفضل للانبعاثات الصادرة عن هذه النجوم. إن فهم مدى تعقيد البث الراديوي لـ eps Eri سيساهم في معرفتنا بالظواهر المتنوعة التي تحدث في النجوم الشبيهة بالشمس.

المصدر: رودريجيز، LF، وآخرون. (2021). فهم الانبعاث الراديوي من إبسيلون إيريداني. علم الفلك والفيزياء الفلكية، مقدم.