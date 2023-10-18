العثور على الحمض النووي البشري القديم في إنسان نياندرتال يعود تاريخه إلى أكثر من 250,000 ألف عام

كشفت دراسة رائدة أن التهجين بين الإنسان والنياندرتال حدث في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وكان الاعتقاد السائد هو أن التزاوج بين أسلاف الإنسان العاقل والنياندرتال بدأ بعد نزوح جماعي من أفريقيا منذ حوالي 75,000 ألف سنة. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة التي أجراها علماء الوراثة في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا إلى أن الحمض النووي البشري المبكر تدفق إلى إنسان النياندرتال منذ حوالي 250,000 ألف سنة، أي قبل وقت طويل من الهجرات المتوقعة.

ووجدت الدراسة أن إنسان النياندرتال كان يحمل بالفعل أجزاء من الحمض النووي البشري في جينوماته بحلول الوقت الذي هاجر فيه البشر إلى أوراسيا من أفريقيا. من المحتمل أن تكون هذه اللقاءات بين إنسان النياندرتال والبشر الأوائل قد حدثت منذ أكثر من 250,000 ألف سنة، حيث لا يوجد سجل لإنسان النياندرتال الذي عاش على الإطلاق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يقدم البحث، الذي نشر في مجلة Current Biology، دليلا على التهجين بين الإنسان الحديث القديم وإنسان النياندرتال.

قبل هذه الدراسة، كان من المفترض أن الحمض النووي للنياندرتال ظل على حاله حتى آخر هجرة بشرية إلى أوراسيا. ومع ذلك، كشف البحث أن ما يقرب من ستة بالمائة من الحمض النووي للنياندرتال قد تم توريثه من البشر المعاصرين الأوائل منذ حوالي 250,000 ألف سنة. نشأت هذه المادة الوراثية من البشر الذين غادروا أفريقيا منذ ما بين 250,000 إلى 270,000 سنة.

وتشير النتائج إلى أن مجموعة من البشر الأوائل، المرتبطين وراثيا بجميع البشر الذين يعيشون اليوم، تزاوجوا مع إنسان نياندرتال. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح عدد هؤلاء البشر الذين هاجروا إلى أوراسيا، إلا أنهم تركوا علامة وراثية واضحة على أبناء عمومتهم من إنسان النياندرتال. وعلى الرغم من التهجين، إلا أن أسلاف البشر الأوائل لم ينجوا، حيث لم يتم اكتشاف أي بقايا هيكلية بشرية تعود إلى ربع مليون سنة مضت في أوروبا أو آسيا.

تضمنت الدراسة تحليل الجينومات المتسلسلة بالكامل للسكان الأصليين المعاصرين الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهو يعتمد على الأبحاث السابقة التي أجريت في إطار مشروع الألف جينوم، والذي يهدف إلى تصنيف التنوع الجيني على مستوى العالم. قام فريق البحث بجمع بيانات من 1,000 شخصًا في 180 مجموعة مختلفة من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للتحقيق في مدى انتشار الحمض النووي الشبيه بالنياندرتال في المنطقة.

نظر الباحثون في سيناريوهات مختلفة لتفسير وجود الحمض النووي الشبيه بالنياندرتال في الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى. وفي النهاية، وجدوا أدلة تدعم الفرضية القائلة بأن هذه المادة الوراثية نشأت في الإنسان الحديث المبكر وتم نقلها لاحقًا إلى إنسان النياندرتال. كشف تحليل عينة إنسان نياندرتال عاش قبل 120,000 ألف سنة عن تطابق المواد الجينية الموجودة في الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى. جاءت هذه المادة من أجزاء من الجينوم المعروف أنها موروثة من الإنسان العاقل، وأظهرت أن الحمض النووي البشري قد تم نقله إلى إنسان النياندرتال قبل وقت طويل من الهجرات المتوقعة.

تؤكد الدراسة على أهمية إدراج مجموعات سكانية متنوعة في البحوث الجينية والجينومية. إنه يسلط الضوء على تاريخنا المعقد من التزاوج مع إنسان نياندرتال، ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في أسلافنا القدماء.

مصادر:

– كلية الطب بجامعة بنسلفانيا بيرلمان

– مجلة الأحياء الحالية