تسليط الضوء على الإنتاج الجذري لبنات بناء الحمض النووي

حقق باحثون من جامعة ستوكهولم، وCNRS-جامعة تولوز، ومختبر التسريع الوطني SLAC، ومختبر لورانس بيركلي الوطني، ومؤسسات أخرى تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تشكيل وحدات بناء الحمض النووي. استخدم الفريق ليزر الأشعة السينية Linac Coherent Light Source (LCLS) الخاص بـ SLAC لاستكشاف ألغاز اختزال الريبونوكليوتيد (RNRs) - وهي مجموعة فريدة من الإنزيمات التي تنتج كتل بناء الحمض النووي. وسلطت النتائج التي نشرت في مجلة ساينس الضوء على الإنزيم الجذري وتطبيقاته المحتملة في الطب وعلاج السرطان والأمراض المعدية.

لقد حيرت RNRs العلماء لعقود من الزمن بسبب قدرتها على توليد الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا ولكنها ضرورية أيضًا لمختلف العمليات الكيميائية الحيوية. يكمن مفتاح حل اللغز في فهم حالتهم الراديكالية النشطة. استخدم الباحثون تقنية متطورة تسمى علم البلورات الفيمتو ثانية التسلسلية جنبًا إلى جنب مع الحيود قبل التدمير لتصور البروتينات في حالتها الجذرية النشطة. سمح لهم هذا النهج الرائد بالتقاط صور للبروتينات والحصول على نظرة ثاقبة لسلوكها عندما تكون فعالة.

الاكتشاف له أهمية تأسيسية في علم الأحياء والإمكانات العلاجية. يعد RNR أمرًا حيويًا لانقسام الخلايا، مما يجعله هدفًا جذابًا لتطوير العلاجات، خاصة لحالات مثل السرطان. يخطط الباحثون لتوسيع دراساتهم لتشمل أشكالًا أخرى من RNRs لزيادة فهم التكوين الجذري في أنواع الإنزيمات المختلفة. إن مراقبة البروتينات المختلفة في أشكالها النشطة يمكن أن يحدث ثورة في طرق علاج الأمراض.

هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الأساسي الدقيق، وأنظمة النماذج المناسبة، وإعداد العينات المكثف الذي تم تنفيذه على مدار عدة عقود. كل تجربة وورقة تقرب الباحثين من هدفهم المتمثل في الفهم الشامل لعائلة البروتين. تمثل النتائج الأخيرة خطوة كبيرة إلى الأمام في إلقاء الضوء على الإنتاج الجذري لوحدات بناء الحمض النووي.

المصدر: مختبر المسرع الوطني SLAC