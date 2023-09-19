التحولات في الصفائح التكتونية تؤثر على التنوع البيولوجي على الأرض

وجدت دراسة حديثة وجود صلة بين تحركات الصفائح التكتونية للأرض وتنوع الأنواع البحرية. ويظهر البحث أن العمليات التي تغير الغلاف الصخري، والتي تشمل حركات الصفائح التكتونية، تؤثر على مستويات المحيطات، وبالتالي تؤثر على توافر البيئات البحرية الضحلة حيث تزدهر الحياة.

الصفائح التكتونية هي أجزاء كبيرة من الوشاح العلوي للأرض والقشرة التي تغطي الكرة الأرضية بأكملها. وهي في حركة مستمرة، مما يتسبب في حدوث البراكين على الأرض، وتكوين الجبال، وإنشاء الخنادق المحيطية. تستكشف الدراسة، التي أجراها الجيولوجي صلاح بوليلة من جامعة السوربون، مسألة سبب وجود دورات في التنوع والتنوع البيولوجي.

وقام الباحثون بتحليل مجموعات البيانات الجيولوجية والبحرية، وكذلك بيانات التنوع البيولوجي البحري، للتحقيق في محاذاة الدورات في التنوع البيولوجي البحري مع عمليات الصفائح التكتونية. ومن خلال مقارنة أكثر من 18,000 عينة من الصخور البحرية وما يقرب من 32,000 جنس من قاعدة بيانات علم الأحياء القديمة، اكتشفوا دورات مدتها 36 مليون سنة في التنوع البيولوجي البحري ترتبط بالتغيرات في إنتاج قاع البحر والاندساس.

عندما تتحرك الصفائح التكتونية بعيدا عن بعضها البعض، تتشكل قشرة محيطية رقيقة، وعندما تندفع صفيحة تحت أخرى في عملية تسمى الاندساس، تنخفض مستويات سطح البحر. تؤدي التغيرات في مستوى سطح البحر إلى تغيير الموائل المتاحة للأنواع البحرية، مما يؤدي إلى تغييرات في التنوع البيولوجي. ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى غمر الأراضي الجافة وتعميق المناطق البحرية الضحلة، مما يعزز تكاثر الكائنات البحرية. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض مستويات سطح البحر يقلل من المساحة المتاحة للحياة البحرية.

في حين أن فكرة العلاقة بين تحولات الصفائح التكتونية والتنوع البيولوجي ليست جديدة، فإن هذا البحث يوفر مزيدًا من التحقق من الصحة من خلال استخدام مجموعة بيانات أكبر. تدعم النتائج الفرضية القائلة بأن التغيرات في البيئة مرتبطة بأحداث التطور والانقراض. ومع ذلك، فإن الدراسة لا تجيب بشكل قاطع على سبب حدوث هذه الدورات، مما يترك ذلك سؤالا بلا إجابة.

علاوة على ذلك، لا يزال هناك جدل بين الباحثين بشأن الطبيعة الدورية لتكتونية الصفائح، حيث يرى البعض أنها غير منتظمة وليست دورية. ومع ذلك، تساهم هذه الدراسة في مجموعة الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على التفاعل بين التغيرات في البيئة والتطور والانقراض.

باختصار، يوضح البحث كيف تؤثر التحولات في الصفائح التكتونية على التنوع البيولوجي من خلال التأثير على مستويات المحيطات وتوافر الموائل للأنواع البحرية. يوفر فهم هذه الروابط رؤى قيمة حول تاريخ الأرض فيما يتعلق بتنوع الأنواع وأحداث الانقراض.

المصدر: د. بيرتو (2023)، التحولات في الصفائح التكتونية تغير التنوع البيولوجي، إيوس، 104.