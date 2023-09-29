مجرة شل NGC 3923: الكشف عن بصلة مجرية

التقطت كاميرا الطاقة المظلمة (DECam) التابعة لمرصد سيرو تولولو للبلدان الأمريكية صورة مذهلة للمجرة الصدفية NGC 3923. تقع NGC 70 على بعد حوالي 3923 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتتكون من حلقات متعددة الطبقات داخل هالاتها المجرية، مما يجعلها تستحق ذلك. تصنيف المجرة الصدفية. تشكل المجرات الصدفية حوالي 10% من جميع المجرات الإهليلجية، والنوعان الرئيسيان الآخران هما المجرات الحلزونية وغير المنتظمة.

يُعتقد أن بنية NGC 3923 قد تشكلت من خلال اندماج المجرة، حيث امتصت المجرة الأكبر النجوم وقشرتها بعيدًا عن مجرة ​​أصغر. ثم اندمجت هذه النجوم مع هالة المجرة الأكبر، مما أدى إلى تشكيل الأصداف متحدة المركز. على الرغم من أن صورة DECam لا تظهر سوى عدد قليل من القذائف، فمن المقدر أن NGC 3923 قد تحتوي على أكثر من عشرين قذيفة، وربما حتى 42 قذيفة، وفقا لبحث سابق.

وُجد أن NGC 3923 أكبر بحوالي 50% من مجرتنا درب التبانة، وتعتبر أصدافها هي الأكبر بين جميع المجرات الصدفية المعروفة. بالإضافة إلى الأصداف، تكشف الصورة أيضًا عن عدسة جاذبية كبيرة تحيط بعنقود المجرات PLCK G287.0+32.9. عدسات الجاذبية هي أجسام في الفضاء ذات مجالات جاذبية قوية تعمل على ثني الضوء الذي يمر عبرها، مما يسمح لعلماء الفلك بتكبير الأجسام البعيدة ودراستها.

تلعب عدسة الجاذبية دورًا حاسمًا في دراسة الضوء القديم في الكون. من خلال ثني الضوء في أقواس أو حتى تشكيل حلقات أينشتاين، توفر عدسات الجاذبية لعلماء الفلك رؤى قيمة حول المراحل المبكرة من الكون. في الواقع، تم اكتشاف أقدم نجم معروف، والذي يقدر عمره بحوالي 12.9 مليار سنة، من خلال مراقبة عدسة الجاذبية.

تُظهر الصورة بالحجم الكامل لـ NGC 3923 اتساع وتعقيد كوننا، مع عدد لا يحصى من وخزات الضوء التي تضيء المشهد. إنه بمثابة تذكير بالحجم الهائل للكون وجماله، بينما يزود العلماء أيضًا ببيانات قيمة لفهم أسرار الكون بشكل أكبر.

مصادر:

– علم الفلك والفيزياء الفلكية

– NOIRLab