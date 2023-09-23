سابين هوسنفيلدر: نجمة وسائل التواصل الاجتماعي غير المتوقعة ومتصلة العلوم

أصبحت سابين هوسنفيلدر، عالمة الفيزياء النظرية والرياضيات، نجمة غير متوقعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المظلمة لجائحة كوفيد-19. وبسبب عدم قدرتها على الذهاب إلى مكتبها في معهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة في ألمانيا، لجأت هوسنفيلدر إلى موقع يوتيوب للحفاظ على عقلها. لقد أعادت تسمية قناتها باسم "Science بدون gobbledygook" وبدأت في نشر مقاطع فيديو بشكل نشط، ووزعت ذكاءها الجاف وحكمتها العميقة على قاعدة جماهيرية متنامية من المهووسين عبر الإنترنت. اليوم، لديها مليون مشترك ومتابعة قوية على Patreon.

بصفتها محاورة علمية، تأخذ هوسنفيلدر دورها على محمل الجد، بهدف توفير السياق وتبسيط الموضوعات العلمية المعقدة لجمهورها. من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بها، تقوم بملء الفجوة بين المجلات العلمية ذات الوزن الثقيل، وتقدم رؤى قد لا يغطيها المحررون التقليديون. وبلمسة من الفكاهة، تتناول أسئلة مثل ما إذا كنا نعيش في محاكاة حاسوبية أو لماذا تستخدم تقنية 5G الترددات العالية.

إن نشر مقاطع الفيديو على موقع YouTube لا يؤدي إلى توليد إيرادات موثوقة لهوسنفيلدر فحسب، بل يسمح لها أيضًا بتمويل بحثها في الجاذبية الكمية. بالإضافة إلى كسب المال مباشرة من موقع YouTube، فإنها تتلقى الدعم من الجهات الراعية وداعمي Patreon والتبرعات. لقد منحها هذا النهج الاستقرار المالي والتحرر من السعي المستمر للحصول على المنح البحثية.

أصبحت قناة هوسنفيلدر العلمية أيضًا منصة لوجهات نظرها المتعارضة حول حالة الفيزياء، ولا سيما انتقادها للسعي وراء الجمال والبساطة في النظريات العلمية. وفي كتابها "ضائع في الرياضيات: كيف يقود الجمال الفيزياء إلى الضلال"، تزعم أن هوس المجتمع العلمي بالجمال ربما يعيق التقدم في فهم الظواهر المعقدة مثل المادة المظلمة. في حين أعرب بعض علماء الفيزياء عن شكوكهم حول قدرة النموذج القياسي على تفسير المادة المظلمة، يرى هوسنفيلدر أنه فشل في إدراك الحاجة إلى تفسيرات أكثر تعقيدًا.

وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات من بعض العلماء البارزين، فقد وجدت هوسنفيلدر حلفاء يقدرون وجهة نظرها. تشيد باتريشيا رانكين، رئيسة قسم الفيزياء في جامعة ولاية أريزونا، بهوسنفيلدر لتحديه الافتراضات ورسم حدود ما يمكن للعلم أن يخبرنا به وما لا يستطيع أن يخبرنا به. تعاونت ستايسي ماكغو، أستاذة علم الفلك في جامعة كيس ويسترن ريسيرف، مع هوسنفيلدر وتقدر صراحتها واستعدادها للتعبير عن رأيها.

في الختام، فإن دخول سابين هوسنفيلدر إلى وسائل التواصل الاجتماعي قد حولها إلى شخصية بارزة في مجال التواصل العلمي. بفضل مقاطع الفيديو الجذابة والتعليقات الذكية، اجتذبت قاعدة جماهيرية مخلصة ودعمًا ماليًا لأبحاثها. وبينما أثارت وجهات نظرها المتناقضة جدلاً، إلا أنها تواصل دفع حدود الخطاب العلمي وتحدي الافتراضات السائدة.

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