يمكن للعيوب الخطية أن تنتقل بشكل أسرع من الموجات الصوتية، وهذا أمر مهم

اكتشف الباحثون أن العيوب الخطية الصغيرة التي تسمى الاضطرابات يمكن أن تنتشر عبر مادة أسرع من الموجات الصوتية. تمنح هذه الاضطرابات المعادن قوتها وقابليتها للتشغيل، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى أعطال كارثية. يعد فهم السرعة التي تنتقل بها عمليات الخلع أمرًا بالغ الأهمية لدراسة التمزقات الزلزالية، والفشل الهيكلي، والتصنيع الدقيق.

وفي دراسة أجراها باحثون في مختبر التسريع الوطني SLAC وجامعة أوساكا، تم استخدام التصوير الشعاعي للأشعة السينية لقياس سرعة انتشار الاضطرابات من خلال الماس. توفر نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Science، رؤى يمكن تطبيقها على مواد أخرى أيضًا.

منذ ما يقرب من 60 عامًا، كان العلماء يناقشون ما إذا كانت الاضطرابات يمكن أن تنتقل عبر المواد بشكل أسرع من الصوت. وبينما خلصت بعض الدراسات إلى عدم قدرتها على ذلك، أشارت نماذج الكمبيوتر إلى أنها تستطيع ذلك إذا بدأت التحرك بسرعة أكبر من الصوت. إن تحديد ما إذا كانت الاضطرابات فائقة السرعة يمكنها كسر حواجز الصوت أمر مهم لكل من العلوم الأساسية والأغراض العملية.

أجرى الباحثون تجارب على ليزر SACLA للأشعة السينية الحرة في اليابان، باستخدام بلورات الماس الاصطناعية. ومن خلال استخدام نبضات الليزر المكثفة والتصوير بالأشعة السينية، تمكنوا من تسجيل تكوين وانتشار الاضطرابات في الوقت الحقيقي. تم اختيار الماس كمادة للدراسة نظرًا لآلية تشوهه الأبسط مقارنة بالمعادن، مما يسهل تفسير بيانات التصوير.

يمكن أن يكون لنتائج الدراسة آثار كبيرة على فهم فشل المواد وتصميم مواد جديدة. ويسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيق في سلوك الاضطرابات التي تتحرك بشكل أسرع من سرعة الصوت، لأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل غير متوقع في التطبيقات المختلفة.

مصادر:

– مجلة العلوم

– مختبر المسرع الوطني SLAC