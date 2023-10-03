اكتشف العلماء البنية ثلاثية الأبعاد لنظام CRISPR-Cas3bt13 مع وعد بمكافحة الفيروسات

حقق العلماء طفرة في مجال تحرير الجينات من خلال تفصيل البنية ثلاثية الأبعاد لـ CRISPR-Cas13bt3، وهو أحد أصغر أنظمة CRISPR-Cas13 المعروفة المستخدمة لتعديل الحمض النووي الريبي (RNA). يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتعزيز دقة أداة تحرير الجينات هذه وتحسين وصولها وإيصالها إلى مواقع التحرير المستهدفة. تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، الضوء على الخصائص الفريدة لـ CRISPR-Cas13bt3 التي تميزه عن البروتينات الأخرى في نفس العائلة.

أنظمة كريسبر هي تقنيات حائزة على جائزة نوبل تستخدم لتحرير الأحماض النووية مثل الحمض النووي الريبي (RNA) والحمض النووي (DNA). الحمض النووي الريبوزي (RNA) هو جزيء بوليمري مفرد الجديلة ضروري للتعبير الجيني، بينما يحمل الحمض النووي التعليمات الجينية للتطور والنمو.

استخدم باحثون من جامعة رايس النمذجة ثلاثية الأبعاد لفهم بنية وآلية CRISPR-Cas3bt13 بشكل أفضل. على عكس أنظمة كريسبر الأخرى التي تستهدف الحمض النووي، فإن الأنظمة المرتبطة بـ Cas3، بما في ذلك CRISPR-Cas13bt13، تستهدف الحمض النووي الريبي (RNA). يحمل نظام استهداف الحمض النووي الريبوزي (RNA) إمكانات كبيرة في مكافحة الفيروسات، حيث تستخدم العديد من الفيروسات الحمض النووي الريبي (RNA) لتشفير معلوماتها الجينية.

يوفر الحجم الصغير لـ CRISPR-Cas13bt3، الذي يحتوي على حوالي 700 من الأحماض الأمينية فقط مقارنة بالأحماض الأمينية المعتادة البالغة 1200، ميزة من خلال توفير وصول أفضل وتوصيل إلى المواقع المستهدفة. استخدم الباحثون المجهر الإلكتروني المبرد لرسم خريطة لبنية نظام كريسبر، وإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد مفصل. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن CRISPR-Cas3bt13 يعمل بشكل مختلف عن البروتينات الأخرى في عائلة Cas3. بدلاً من مجالين منفصلين في البداية يجتمعان معًا لإجراء القطع، يستخدم هذا النظام بنية تشبه المقص موجودة مسبقًا مع عناصر ربط لاستهداف مواقع محددة من الحمض النووي الريبي (RNA).

ثم عمل الباحثون على تعزيز دقة النظام من خلال اختبار نشاطه وخصوصيته في الخلايا الحية. تقربنا النتائج التي توصلوا إليها من أدوات تحرير الجينات الأكثر فعالية والتي يمكنها مكافحة الفيروسات وربما تساهم في التقدم في الطب والتكنولوجيا الحيوية.

المصدر: اتصالات الطبيعة