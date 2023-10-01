الأحداث الفلكية المثيرة لشهر أكتوبر: معاينة

مع تغير الموسم وبدء تساقط أوراق الشجر، يجلب لنا شهر أكتوبر مجموعة من الأحداث الفلكية الآسرة التي يجب أن نتعجب منها. من المهمات الفضائية إلى زخات الشهب، يعد هذا الشهر بأن يكون متعة لعشاق علم الفلك.

أحد الأحداث المرتقبة هو إطلاق مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا في 5 أكتوبر. وستستكشف المركبة الفضائية Psyche الكويكب 16 Psyche، الذي يُعتقد أنه يتكون بشكل أساسي من المعدن. ومن خلال دراسة هذا العالم المعدني الفريد، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين نوى الكواكب الأرضية، بما في ذلك الأرض. كان من المقرر أصلاً تنفيذ المهمة في سبتمبر 2022، ولكن تم تأجيل المهمة بسبب صعوبات فنية. سيتم الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

في 9 أكتوبر، سيصل وابل شهب التنين إلى ذروته. على عكس زخات الشهب الأخرى، تكون التنينات أكثر وضوحًا في المساء أو عند الفجر، وليس طوال الليل. ورغم أنه من المتوقع أن ينتج عن هذا الدش نحو عشرة شهب فقط في الساعة، إلا أنه فاجأ علماء الفلك في السنوات السابقة بعروض مذهلة، حيث أنتج آلاف الشهب في الساعة. في حين أنه من غير المتوقع حدوث مثل هذا العرض الاستثنائي هذا العام، إلا أنه من المفيد أن نترقب أي مفاجآت.

سيصل زخة شهب الجباريات، المرتبطة بالمذنب الشهير هالي، إلى ذروتها في 20 أكتوبر. ومع إضاءة القمر بنسبة 37% فقط، ستكون رؤية هذا الدش مواتية. من المعروف أن الجباريات تنتج ما يصل إلى ثمانين نيزكًا في الساعة، على الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت معدلات تقترب من عشرين أو ثلاثين نيزكًا في الساعة. ومع ذلك، لا ينبغي تفويت فرصة مشاهدة هذه العجائب السماوية.

سوف يشرق البدر لشهر أكتوبر، المعروف باسم قمر الصياد، في 28 أكتوبر. ويمكن أن يحدث هذا القمر، إلى جانب قمر الحصاد، في سبتمبر أو أكتوبر. قمر الحصاد هو البدر الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، بينما يتبعه قمر الصياد. كان قمر الصياد في الأصل إشارة للصيادين لإنهاء موسم الصيد والاستعداد لفصل الشتاء، ويرتبط أيضًا بأسماء أخرى مثل قمر الأوراق المتساقطة وقمر الأرز الجاف.

ومع وجود فرص لمشاهدة زخات الشهب، ودعم البعثات الفضائية، وتقدير جمال اكتمال القمر في شهر أكتوبر، فإن عشاق علم الفلك في طريقهم إلى متعة حقيقية.

مصادر:

- NASA/JPL-Caltech/ASU: حقوق الصورة للمركبة الفضائية Psyche

- NASA/JPL: حقوق الصورة لزخة نيزك Orionid