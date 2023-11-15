دور الأنماط الظاهرية للبلاعم في العلاج بالخلايا: منظور هندسي

وقد تمت دراسة البلاعم، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة بقدرتها على تدمير مسببات الأمراض الغازية، منذ فترة طويلة كأداة محتملة لمكافحة الأمراض، بما في ذلك السرطان، من خلال العلاج بالخلايا. ومع ذلك، على الرغم من النتائج الواعدة في المختبر، فإن التجارب السريرية التي تستخدم البلاعم لم ترق إلى مستوى التوقعات. لقد ترك علماء الأحياء يتساءلون عن سبب حدوث ذلك، لكن الباحثين من كلية جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد (SEAS) يتعاملون مع المشكلة من منظور هندسي.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Applied Physics Review، قام علماء من SEAS، بقيادة سمير ميتراجوتري، بفحص الحواجز المادية التي قد تمنع الخلايا البلعمية من الوصول بشكل فعال إلى هدفها في الخلايا السرطانية. باستخدام الفحص المجهري والتعلم الآلي، اكتشف فريق البحث أن أنماطًا ظاهرية محددة من البلاعم كانت أكثر نجاحًا في اختراق الأورام من غيرها، ولم تكن هذه الأنماط الظاهرية شائعة الاستخدام في التجارب السريرية لعلاجات السرطان.

اعتمد النهج التقليدي للعلاج بالخلايا بشكل كبير على النمط الظاهري المحدد للبلاعم المعروف باسم M1، والمعروف بقدراته على مكافحة الأورام. ومع ذلك، فقد أدى هذا النمط الظاهري باستمرار إلى نتائج مخيبة للآمال في التجارب السريرية. قام الفريق في SEAS بمقارنة حركة ثلاثة أنماط ظاهرية مختلفة من البلاعم (M0، M1، وM2) من خلال هيدروجيل معقد إلى الخلايا السرطانية. ووجدوا أن النمط الظاهري M1 يبدو أنه يعاني من صعوبة التعرف على الهدف والتنقل، في حين أظهر النمط الظاهري M0 قدرة قوية على تحديد موقع الخلايا السرطانية بدقة.

تشير هذه الدراسة إلى أن انخفاض نقل البلاعم M1 قد يعزى إلى ضعف قدراتها على تغيير الشكل مقارنة بالأنماط الظاهرية الأخرى. كلما كانت البلاعم أفضل في تغيير شكلها، كلما تمكنت من الوصول إلى هدفها بكفاءة أكبر. توفر النتائج فرضية جديدة قائمة على الفيزياء لعدم نجاح علاجات البلاعم السابقة وتتحدى الفهم التقليدي القائم على البيولوجيا لهذه العلاجات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي البلاعم؟

ج: البلاعم هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة المناعية عن طريق ابتلاع مسببات الأمراض الضارة وتدميرها.

س: ما هو العلاج بالخلايا؟

ج: العلاج بالخلايا هو أسلوب علاجي يتضمن استخدام الخلايا المزروعة لمحاربة الأمراض. في حالة السرطان، يتم دراسة الخلايا البلعمية كأداة محتملة للعلاج بالخلايا.

س: لماذا كانت علاجات البلاعم مخيبة للآمال في التجارب السريرية؟

ج: في حين أظهرت الخلايا البلعمية نتائج واعدة في الدراسات المختبرية، إلا أن فعاليتها في التجارب السريرية كانت محدودة. تشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن اختيار النمط الظاهري للبلاعم وقدراتها على تغيير الشكل قد يلعب دورًا حاسمًا في نجاحها أو فشلها كأداة علاجية.

س: ما هو النمط الظاهري؟

ج: يشير النمط الظاهري إلى الخصائص أو السمات التي يظهرها كائن حي أو نوع معين من الخلايا. في هذه الدراسة، قارن الباحثون حركة وسلوك الأنماط الظاهرية المختلفة للبلاعم.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على العلاجات المستقبلية التي تتوسطها البلاعم؟

ج: تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على أهمية مراعاة الخصائص الفيزيائية وقدرات الخلايا البلعمية عند تطوير علاجات الخلايا. ومن خلال فهم كيفية سلوك الأنماط الظاهرية المختلفة وتفاعلها مع بيئتها، يمكن للباحثين تحسين العلاجات التي تتوسطها البلاعم لتحسين النتائج السريرية.

مصادر:

كلية هارفارد للهندسة والعلوم التطبيقية