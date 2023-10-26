ثورة في المنسوجات: توفر الألياف القابلة للبرمجة تغييرًا ديناميكيًا للشكل

تخيل سترة تتكيف مع الظروف الجوية المتغيرة، وتحول شكلها ديناميكيًا لتوفير العزل الأمثل مع انخفاض درجة الحرارة. قد يصبح هذا المفهوم المستقبلي حقيقةً قريبًا، وذلك بفضل التطور المذهل الذي حققه الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تتمتع ألياف FibeRobo، وهي ألياف قابلة للبرمجة، بالقدرة على إحداث ثورة في صناعة النسيج من خلال تمكين الأقمشة من تغيير شكلها استجابة لتقلبات درجات الحرارة.

على عكس الألياف الحالية المتغيرة الشكل والتي تتمتع بوظائف محدودة ويصعب دمجها في المنسوجات، تقدم FibeRobo حلاً متعدد الاستخدامات وفعالاً من حيث التكلفة. تنقبض الألياف عندما ترتفع درجة الحرارة وتنعكس ذاتيًا عندما تنخفض درجة الحرارة، دون الحاجة إلى أجهزة استشعار أو أجهزة مدمجة. ويمكن دمج هذه المادة المبتكرة بسلاسة في عمليات تصنيع المنسوجات، مثل النسيج والحياكة والتطريز، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات.

أحد الاحتمالات الأكثر إثارة هو إنشاء ملابس ضغط قابلة للبرمجة تساعد في التعافي بعد الجراحة. من خلال الجمع بين FibeRobo والخيط الموصل، الذي يعمل كعنصر تسخين عندما يمر التيار الكهربائي من خلاله، لا يمكن لهذه الملابس توفير الضغط فحسب، بل يمكنها أيضًا تعديل شكلها بناءً على المعلومات الرقمية، مثل البيانات الواردة من مستشعر معدل ضربات القلب.

"يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة في صناعة النسيج. لقد كانت المنسوجات دائمًا جزءًا حيويًا من حياتنا، لكنها كانت سلبية وغير مستجيبة. يقول المؤلف الرئيسي جاك فورمان: "يوفر FibeRobo القدرة على التكيف والاستجابة للأقمشة التي تشتد الحاجة إليها".

أصبح تطوير FibeRobo ممكنًا من خلال استخدام اللدائن البلورية السائلة (LCE)، وهي مادة تظهر خصائص فريدة عند تسخينها. قام الباحثون بتصنيع ألياف LCE التي تعمل بصمت وتغير شكلها بشكل كبير استجابة لتغيرات درجة الحرارة. ومن خلال التحكم الدقيق في تركيبة مادة LCE، تمكنوا من إنشاء ألياف تعمل عند درجات حرارة آمنة للبشرة، مما يجعلها مناسبة للأقمشة القابلة للارتداء.

على الرغم من أن عملية تصنيع ألياف LCE يمكن أن تكون صعبة، فقد طور الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا آلة تتغلب على هذه العقبات. تسمح هذه الآلة، التي تم تصميمها باستخدام أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومقطعة بالليزر، بتصنيع ألياف FibeRobo بكفاءة ودقة.

بشكل عام، يحمل هذا البحث الرائد إمكانات هائلة لتحويل صناعة النسيج من خلال تمكين إنشاء أقمشة قابلة للتكيف وسريعة الاستجابة. من الملابس الذكية إلى الملابس الطبية المتقدمة، يمكن أن تُحدث FibeRobo ثورة في كيفية تفاعلنا مع المنسوجات والاستفادة منها.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو فايبروبو؟

ج: FibeRobo عبارة عن ألياف قابلة للبرمجة ومُشغلة طورها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويمكنها تغيير شكلها استجابة للتغيرات في درجات الحرارة.

س: كيف يختلف FibeRobo عن الألياف الأخرى المتغيرة الشكل؟

ج: يوفر FibeRobo وظائف أكبر، ويمكن دمجه بسلاسة في المنسوجات، ولا يتطلب أجهزة استشعار أو أجهزة مدمجة.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لـ FibeRobo؟

ج: يمكن استخدام FibeRobo لإنشاء ملابس ضغط قابلة للبرمجة، وملابس ذكية، وأقمشة أخرى يمكنها التكيف مع الاحتياجات والظروف المختلفة.

س: كيف يتم تصنيع FibeRobo؟

ج: تتضمن عملية التصنيع تصنيع ألياف المطاط الصناعي البلوري السائل (LCE)، والتي يتم بعد ذلك دمجها في المنسوجات باستخدام تقنيات التصنيع القياسية.

س: هل FibeRobo مناسب للأقمشة القابلة للارتداء؟

ج: نعم، تم تصميم FibeRobo للعمل في درجات حرارة آمنة للبشرة، مما يجعلها مناسبة للدمج في الأقمشة القابلة للارتداء.