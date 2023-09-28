دراسة جديدة تتحدى النظرية السائدة حول تكوين قشرة الأرض

تشير دراسة حديثة أجراها فريق بحث بقيادة ولاية بنسلفانيا إلى أن تكوين القشرة الأرضية كان عبارة عن عملية إعادة صياغة مستمرة وبطيئة، على عكس ما كان يعتقد سابقًا. وقام الباحثون بتحليل أكثر من 600,000 ألف عينة صخرية من جميع أنحاء العالم لرسم نمو القشرة الأرضية، ووجدوا أدلة على نمو أكثر تدريجيًا بدلاً من التباطؤ السريع منذ حوالي 3 مليارات سنة.

تشير النظرية السائدة إلى أن هناك تحولًا مفاجئًا من كوكب ذو غطاء راكد مع عدم وجود نشاط تكتوني إلى تكوين الصفائح التكتونية. ومع ذلك، فإن البحث الجديد يتحدى هذه الفكرة ويقدم نظرة ثاقبة حول تكوين قشرة الأرض وربما الكواكب الأخرى.

ولتحديد منحنى نمو القشرة الأرضية، استخدم الباحثون عينات صخرية بدلاً من العينات المعدنية بسبب حساسيتها وعدم تحيزها. لقد طوروا طريقة فريدة لتحليل كيفية تغير الصخور النارية بمرور الوقت من خلال عمليات مثل التجوية وإعادة الصهر. ومن خلال مقارنة النتائج التي توصلوا إليها مع الدراسات السابقة التي استخدمت السجلات المعدنية، اكتشف الفريق أن قشرة الأرض تتبع مسار الوشاح الأساسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها العلماء نموًا أكثر تدريجيًا لقشرة الأرض، لكنها أول دراسة تستخدم السجلات الصخرية لدعم هذه الفكرة. وأكد المؤلف الرئيسي جيسي ريمينك، الأستاذ المساعد في علوم الأرض، أنه على الرغم من أن البحث يحسن فهمنا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن قشرة الأرض بسبب البيانات المحدودة المتاحة.

يمكن أن يكون لنتائج هذه الدراسة آثار ليس فقط على فهم الأرض، ولكن أيضًا على دراسة الكواكب الأخرى. على سبيل المثال، يثير غياب الصفائح التكتونية على كوكب الزهرة، المعروف باسم "الكوكب الشقيق" للأرض، تساؤلات حول سبب تطور الأرض والزهرة بشكل مختلف. ويلعب معدل نمو القشرة الأرضية دورا كبيرا في الإجابة على هذه الأسئلة وتسليط الضوء على تطور الكواكب على مسارات مختلفة.

بشكل عام، يتحدى هذا البحث النظرية السائدة حول تكوين قشرة الأرض ويقدم رؤى قيمة حول النمو التدريجي وإعادة تشكيل قشرة الأرض على مدى مليارات السنين.

المصدر: رسائل المنظورات الجيوكيميائية

المرجع: "نظرة شاملة للغلاف الصخري للنمو القاري" بقلم JR Reimink وJHFL Davies وJ.-F. موين، ودي جي بيرسون، 3 أغسطس 2023، رسائل المنظور الجيوكيميائي.

المساهمين: جوشوا ديفيز (جامعة كيبيك في مونتريال)، جان فرانسوا موين (جامعة ليون، فرنسا)، ود. جراهام بيرسون (جامعة ألبرتا، كندا).

التمويل: تم دعم هذا البحث جزئيًا من قبل مجلس أبحاث العلوم الطبيعية والهندسة في كندا.