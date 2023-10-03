تعرف على شايج سيسك: الجمع بين العلم والفن لدعم مهمة جودارد

شايغ سيسك هو متخصص في دعم المشاريع في قسم مشاريع الاستكشاف والاتصالات الفضائية في جودارد. بالإضافة إلى دورها في جودارد، لديها شغف بالفخار وتجمع بين العلم والفن في إبداعاتها.

بصفته متخصصًا في دعم المشاريع، يقدم شايغ الدعم الإداري لإدارة القسم والعلماء في مختلف المهام والمشاريع. كما أنها تساعد في السفر الحكومي الرسمي والشراء باستخدام بطاقة الائتمان الحكومية. يعد دورها أساسيًا في الحفاظ على سير الأمور بسلاسة داخل القسم ودعم مهمة جودارد.

شايغ حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة البيئية من جامعة ميريلاند الجامعية. كانت تطمح في البداية إلى العمل في مؤسسة خليج تشيسابيك، لكنها انجذبت إلى جودارد بسبب الفرص التي قدمتها. انضمت إلى جودارد في عام 2019 وشاركت بنشاط في منصبها الحالي منذ ذلك الحين.

كان أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في عملها في جودارد هو التنقل في السياسات والإجراءات المتعلقة بالسفر الحكومي والمشتريات خلال جائحة كوفيد-19. وقد سمحت لها هذه التغييرات بالعمل بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من الأشخاص في جودارد.

وقد وجدت شايغ التوجيه والإلهام من مرشديها، بما في ذلك ستيفاني جيتي، مديرة قسمها، وجوري شويرمان، المدير المساعد. لم يدعم هؤلاء الأفراد المتميزون شايغ في نموها المهني فحسب، بل أظهروا لها أيضًا أهمية التوازن بين العمل والحياة كوالدين عاملين.

إن مجموعة المكتب الأمامي الداعمة والمتماسكة في جودارد هي أكثر ما يقدره شايغ في العمل هناك. وتصفهم بأنهم عائلة عملها، وتنعكس صداقتهم الحميمة في قدرتهم على إدارة القسم بكفاءة وفعالية.

وبالنظر إلى المستقبل، تأمل شايغ في تطوير مهاراتها في إدارة المشاريع واكتساب الخبرة في قيادة المشاريع والمهام التي تحبها. إنها تقدر التعرض للطرق المختلفة التي قدمها منصبها الحالي وتتطلع إلى مواصلة عملها في جودارد.

خارج حياتها المهنية، تجد شايج متعة في صناعة الفخار وتقضي وقت فراغها في استوديو فخار محلي. من خلال صناعة الفخار، تجمع بين الإبداع والعلم، وتقدر التفاعلات الكيميائية والألوان الفريدة التي يمكن تحقيقها من خلال تقنيات مثل حرق الراكو.

إن حب شايغ للمياه والمخلوقات المائية يلهم رحلاتها، مع انبهار خاص بالنظم البيئية الموجودة في المياه وحولها. وجهة أحلامها هي جزر غالاباغوس، حيث يمكنها التفاعل مع مجموعة متنوعة من الحياة المائية.

باختصار، يعد دور شايج سيسك كأخصائي دعم المشروع في جودارد أمرًا بالغ الأهمية في دعم مهمة قسم مشاريع الاستكشاف والاتصالات الفضائية. ويضيف شغفها بالفخار وقدرتها على دمج العلم والفن بعدًا فريدًا لحياتها وعملها. ومع بيئة العمل الداعمة والتركيز على النمو المستمر، يبدو مستقبل شايغ في جودارد واعدًا.

مصادر:

- إليزابيث م. جاريل، "محادثات مع جودارد"، مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا. (لا يوجد عنوان URL)