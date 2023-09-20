تظليل الحاجز المرجاني العظيم للحماية من ابيضاض المرجان

ومع استمرار تدهور الشعاب المرجانية بمعدلات غير مسبوقة، يستكشف الباحثون استراتيجيات مبتكرة لحمايتها من الآثار السلبية للظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك ابيضاض المرجان. وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في أستراليا أن التظليل يمكن أن يساعد في إبطاء عملية التبييض في أنواع المرجان.

تخضع الشعاب المرجانية للتبييض عندما تتعرض لضغوطات مثل التغيرات في درجة حرارة الماء أو الضوء أو توافر العناصر الغذائية. ركز الباحثون على نوعين من المرجان، Turbinaria reniformis وDuncanopsammia axifuga، وفحصوا مدى فعالية التظليل في تقليل استجابة التبييض.

ووجدت الدراسة أن توفير أربع ساعات فقط من الظل خلال ساعات الذروة لأشعة الشمس يبطئ بشكل كبير عملية التبييض في الشعاب المرجانية. أدى التظليل إلى تأخير استجابة الشعاب المرجانية للتبييض بما يصل إلى ثلاثة أسابيع تسخين (DHW)، وهو مقياس للضغط الحراري الذي تعاني منه الشعاب المرجانية.

ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضًا أن الأنواع المرجانية المختلفة تستجيب بشكل مختلف للتظليل. في حين أظهر T. reniformis استجابة إيجابية لمدة أربع ساعات من التظليل، استجاب D. axifuga بشكل أفضل لمدة 24 ساعة من التظليل حتى عتبة معينة. وأكد الباحثون أن التظليل وحده قد لا يكون كافيا لحماية الشعاب المرجانية أثناء موجات الحرارة البحرية الشديدة والطويلة.

توضح الدراسة تطور تدخلات التبريد والتظليل لحماية الحاجز المرجاني العظيم أثناء أحداث التبييض المستقبلية. ويستكشف الباحثون طرقًا مختلفة لتظليل الشعاب المرجانية، بما في ذلك استخدام الأغطية الاصطناعية وأنظمة تعفير مياه البحر. يركز تطوير تقنيات الضباب حاليًا على التبريد الموضعي وتظليل بيئات الشعاب المرجانية الصغيرة.

في حين أن التظليل يظهر نتائج واعدة في التخفيف من ابيضاض المرجان، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير قبل أن يتم توسيع نطاق هذه التقنيات ونشرها في هذا المجال.

مصادر:

- "التظليل المتقطع يمكن أن يخفف من ابيضاض المرجان على الشعاب المرجانية الضحلة" - الحدود في العلوم البحرية

- "قد يؤدي تظليل الحاجز المرجاني العظيم من الشمس إلى إبطاء تراجع المرجان الناجم عن التبييض" - Phys.org