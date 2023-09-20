وجدت دراسة جديدة أن الظل يمكن أن يساعد في منع ابيضاض المرجان

اكتشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساوثرن كروس الأسترالية حلاً محتملاً لمنع ابيضاض المرجان: الظل. وقد تسبب تبييض المرجان، الذي أصبح وباءً في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه، في إلحاق أضرار جسيمة بالشعاب المرجانية، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم الشهير.

وفقًا لبيتر بوتشرين، المؤلف الرئيسي للدراسة، فإن الحاجز المرجاني العظيم يتعرض لتهديد وشيك من تغير المناخ وقد شهد أربعة أحداث ابيضاض جماعية منذ عام 2016. ويشكل الصيف المقبل 2023-24 خطرًا كبيرًا بسبب ظروف النينيو وارتفاع درجات الحرارة. درجات حرارة الماء. وهذا، إلى جانب العواقب المستقبلية لتغير المناخ، مثل موجات الحر والعواصف البحرية الأكثر تواترا، يشكل خطرا كبيرا على الشعاب المرجانية.

ورغم أن الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ تشكل أهمية بالغة، فإنها لم تعد كافية لحماية الحاجز المرجاني العظيم. ولذلك، ركز الباحثون في البرنامج الفرعي للتبريد والتظليل التابع لبرنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف معها (RRAP) جهودهم على دراسة مدى فعالية تظليل الشعاب المرجانية لمكافحة التبييض.

أسفرت الدراسة عن نتائج إيجابية، مما يدل على أنه حتى التظليل الجزئي لجزء من اليوم يمكن أن يخفف بشكل فعال من التبييض. تم العثور على انخفاض ضوء الشمس بنسبة 30٪ في فترة الظهيرة الشمسية لمدة أربع ساعات لإبطاء ظهور التبييض في الشعاب المرجانية الضحلة والمجهدة حرارياً.

تفتح هذه النتائج إمكانية التدخلات البشرية المختلفة لمساعدة النظم البيئية المرجانية. تعتبر الأغطية الاصطناعية، مثل أقمشة الظل، أحد الحلول المحتملة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثارها غير المباشرة. هناك خيار واعد آخر وهو استخدام أنظمة الضباب الاصطناعي، والتي يمكن أن توفر الظل دون التأثير على النظام البيئي المرجاني. ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من البحث والتطوير قبل توسيع نطاق النشر في الميدان.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الأساليب المبتكرة لحماية الشعاب المرجانية والحاجة الملحة للعمل للحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية.

التعاريف:

– تبييض المرجان: العملية التي يقوم فيها المرجان بطرد الطحالب التكافلية التي تعيش في أنسجته، والتي تحدث بسبب الضغوطات البيئية مثل ارتفاع درجات حرارة الماء.

– الحاجز المرجاني العظيم: أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم يقع قبالة ساحل كوينزلاند، أستراليا.

– التظليل: تقليل كمية ضوء الشمس الواصلة إلى الشعاب المرجانية عن طريق توفير الغطاء أو باستخدام طرق صناعية.

- ظاهرة النينيو: نمط مناخي يتسم باحترار المحيط الهادئ، والذي يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

– موجات الحر البحرية: فترات تكون فيها درجات حرارة المياه دافئة بشكل غير عادي في المحيط.

– تغير المناخ: التغيرات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس الناجمة عن الأنشطة البشرية، وخاصة انبعاث الغازات الدفيئة.

مصادر:

- دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Marine Science التي أجرتها جامعة ساوثرن كروس الأسترالية

- اقتباس من بيتر بوتشرين، زميل باحث في جامعة ساوثرن كروس الأسترالية، نُشر في مقابلة مع مجلة نيوزويك