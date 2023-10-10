تظهر الدراسة أن أحداث الطقس الفضائي الشديدة تؤثر على هجرة الطيور

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان أن أحداث الطقس الفضائي الشديدة، مثل التوهجات الشمسية، تؤثر على أنماط هجرة الطيور، مما يؤدي إلى انخفاض أعدادها خلال مواسم الهجرة. تعطل هذه الأحداث المجال المغناطيسي للأرض، والذي تعتمد عليه الطيور المهاجرة في الملاحة لمسافات طويلة. استخدمت الدراسة مجموعة بيانات مدتها 23 عامًا لهجرة الطيور عبر السهول الكبرى لتحليل تأثيرات أحداث الطقس الفضائي على حركة الطيور.

ووجد الباحثون أن الطيور التي اختارت الهجرة خلال هذه الأحداث واجهت صعوبة أكبر في التنقل، خاصة في الظروف الملبدة بالغيوم خلال موسم الخريف. استخدمت الدراسة صور الرادار التي تم جمعها في 37 محطة عبر السهول الكبرى لتقدير كثافة الهجرة وقياس اتجاه الرحلة. غالبية الطيور المهاجرة في هذه المنطقة هي الطيور الجاثمة والطيور الساحلية والطيور المائية.

وتمت مطابقة تحليل بيانات الرادار مع مؤشر الاضطراب المغناطيسي الأرضي، الذي يمثل الحد الأقصى للتغير في الظروف المغناطيسية كل ساعة. وباستخدام النماذج الإحصائية، قام الباحثون بقياس آثار هذه الاضطرابات على هجرة الطيور. اكتشفوا انخفاضًا في عدد الطيور المهاجرة أثناء الاضطرابات المغناطيسية الأرضية القوية، ولاحظوا أن الطيور كانت أكثر عرضة للانجراف مع الريح بدلاً من التنقل النشط عندما تواجه إشارات سماوية غامضة واضطرابًا مغناطيسيًا.

تسلط النتائج الضوء على التأثير الكبير للظروف البيئية، بما في ذلك الاضطرابات المغناطيسية الأرضية، على سلوك الحيوان وأنماط الحركة على مستوى السكان. يوفر هذا البحث نظرة ثاقبة حول تأثير أحداث الطقس الفضائي على الطيور المهاجرة ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من الدراسة في هذا المجال.

مصادر:

– إريك جولسون كاستيلو وآخرون، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، 2020.