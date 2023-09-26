نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إرجاع عينة من الكويكب

نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة من الغبار والصخور من كويكب يسمى بينو. وبعد رحلة دامت سبع سنوات، هبطت الكبسولة السوداء الصغيرة التي تحتوي على العينة في صحراء يوتا. ومن المرجح أن تكون هذه العينة هي الأكبر على الإطلاق التي تم جمعها من كويكب.

كان الهدف الرئيسي للمهمة هو دراسة بينو بحثًا عن أدلة حول أصول النظام الشمسي والحياة نفسها. الكويكبات هي بقايا الكواكب الفاشلة والاصطدامات المدمرة في النظام الشمسي المبكر. ومن خلال دراسة تكوينها، يمكن للعلماء معرفة المزيد عن كيفية تشكل الكواكب والحصول على رؤى حول توزيع الماء والمعادن والكربون الضرورية للحياة.

في حين أن التلسكوبات يمكن أن توفر فكرة تقريبية عن تكوين سطح الكويكب، فإن التحليل الكيميائي المتعمق يتطلب عينات فعلية. معظم عينات الكويكبات المتاحة للباحثين هي على شكل نيازك اصطدمت بالأرض. ومع ذلك، فإن هذه النيازك لا تمثل جميع أنواع الكويكبات. بعض الكويكبات أفضل في النجاة من الهبوط عبر الغلاف الجوي للأرض من غيرها، وهناك نيازك لا تتطابق مع أي نوع معروف من الكويكبات.

للتغلب على هذا التحدي، يستخدم العلماء شبكات كاميرات مخصصة، مثل شبكة Desert Fireball الأسترالية، لمراقبة الكويكبات القادمة، واستعادة عينات النيزك، وتتبع مساراتها عبر الفضاء. تساعد هذه العملية في تحديد أصول النيازك وتوفر عينات غير ملوثة لمزيد من التحليل في المختبر.

تعتبر مهمات عودة العينات، مثل OSIRIS-REx، ضرورية لتحليل تركيبة الأجسام خارج كوكب الأرض. تتضمن هذه المهام السفر ملايين الكيلومترات، ومطابقة السرعة مع الهدف، وإيجاد موقع هبوط آمن، وجمع عينة، والعودة إلى الأرض. يجب أن تكون معظم هذه العملية مستقلة بسبب تأخر الاتصال بالأرض.

OSIRIS-REx هي المهمة الرابعة لإعادة مواد من خارج الأرض إلى الأرض. وقد أعادت البعثات السابقة، مثل مركبة ستاردست التابعة لناسا، والمركبة الفضائية اليابانية هايابوسا، وهايابوسا 2، عينات من المذنبات والكويكبات. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون OSIRIS-REx قد أعادت أكبر عينة حتى الآن، والتي تقدر بنحو 250 جرامًا.

بالإضافة إلى دراسة تكوين الكويكب، فإن إعادة دخول كبسولة العينة توفر أيضًا بيانات علمية قيمة. عندما تدخل الأجسام الفضائية الغلاف الجوي للأرض، فإنها تشكل كرات نارية وتؤدي إلى حدوث موجات صادمة. يمكن أن تساعد دراسة هذه الظواهر الباحثين على فهم فيزياء العودة وسبب بقاء بعض النيازك على قيد الحياة بينما لا يعيش البعض الآخر.

مصادر:

– مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تعيد عينة من الكويكب (ناسا)

– أوزيريس-ريكس: الماضي والحاضر والمستقبل (ناسا)

- اليوم الذي ماتت فيه الديناصورات (نيويوركر)

– شبكة Desert Fireball (جامعة كيرتن)

– النيازك الأسترالية (متحف أستراليا الغربية)