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أهمية نبضات الأتوثانية من الضوء: جائزة نوبل في الفيزياء 2023

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 15، 2023
أهمية نبضات الأتوثانية من الضوء: جائزة نوبل في الفيزياء 2023

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 بشكل مشترك إلى بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لولييه لأعمالهم الرائدة في الأساليب التجريبية التي تولد نبضات ضوئية تبلغ الأتو ثانية. ولكن ما هي بالضبط نبضة الأتوثانية من الضوء، ولماذا هي مهمة؟

الأتو ثانية هي وحدة زمنية قصيرة بشكل لا يصدق، أي ما يعادل مليون مليون مليون من الثانية. ولتوضيح الأمر، خلال الأتو ثانية، يقطع الضوء مسافة بحجم الذرة تقريبًا. من الصعب للغاية إنشاء نبضات الأتو ثانية، ولكنها ذات قيمة هائلة في البحث العلمي.

في السابق، سمح التقدم في تكنولوجيا الليزر للعلماء بتوليد نبضات ضوئية أقصر، تصل إلى بضعة فيمتوثانية (ألف مليون مليون من الثانية). ومع ذلك، فإن الوصول إلى الجداول الزمنية المطلوبة لدراسة ديناميكيات الإلكترون في الذرات والجزيئات يتطلب اتباع نهج مبتكر.

وجاء هذا الإنجاز من خلال تفاعل نبضات الضوء مع غاز أيوني مشحون للغاية، حيث تم تجريد معظم الإلكترونات. أنتج هذا التفاعل توافقيات عالية لتردد الليزر الأولي، والتي يمكن هندستها لتوليد نبضات ضوئية قصيرة جدًا بالأتوثانية.

إن القدرة على توليد نبضات من الضوء بأتوثانية قد فتحت آفاقًا جديدة في البحث العلمي، وخاصة في مجالات مثل الفيزياء الذرية والجزيئية، والكيمياء، وحتى علم الأحياء. تتيح هذه النبضات للعلماء دراسة حركة وديناميكيات الإلكترونات على المقاييس الجزيئية في التجارب المعملية، مما يوفر رؤى مهمة حول العمليات الأساسية.

إن الاكتشافات التي قام بها أغوستيني، وكراوس، ولويلييه لها تطبيقات وآثار واسعة النطاق، مما يمهد الطريق للتقدم في مختلف التخصصات العلمية. وقد أكسبتهم إنجازاتهم جائزة نوبل المرموقة في الفيزياء، والتي تشمل حصة متساوية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.65 مليون دولار نيوزيلندي).

المصادر: الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم

By فيكي ستافروبولو

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