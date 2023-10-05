سبتمبر 2023: شهر قياسي في درجات الحرارة العالمية

صدرت أرقام درجات الحرارة العالمية لشهر سبتمبر/أيلول، وتثير النتائج القلق. وعلى حد تعبير عالم المناخ زيكي هاوسفاذر، كان شهر سبتمبر "موزاً مذهلاً للغاية". ويردد خبراء المناخ الآخرون هذا الشعور، الذين يصفون درجات الحرارة بأنها "مثيرة للقلق" و"جامحة".

تكشف البيانات التي جمعها الباحث المناخي زيكي هاوسفاذر أن سبتمبر 2023 سجل شذوذًا في درجة الحرارة يزيد عن 0.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​درجة الحرارة الأساسية التاريخية. وهذا يجعله شهر سبتمبر الأكثر سخونة على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي الشهري السابق بهامش كبير. والجدير بالذكر أن شهر سبتمبر كان في المتوسط ​​أكثر حرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، وهو أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

تشير درجات الحرارة القصوى التي لوحظت في شهر سبتمبر إلى التحولات العميقة التي تحدث في مناخنا. ويعزو علماء المناخ هذه الارتفاعات في درجات الحرارة إلى مجموعة من العوامل المعروفة، مثل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن بعض الشكوك. أحد هذه الشكوك هو تأثير ظاهرة النينيو، وهي عملية طبيعية دورية تنقل الحرارة من المحيطات إلى الغلاف الجوي. في حين أن آثار ظاهرة النينيو لا تزال قيد الدراسة، فمن المعروف أنها تساهم في تغيرات درجات الحرارة.

علاوة على ذلك، يدرس العلماء التأثير المحتمل للوائح الجديدة على أنماط المناخ. على سبيل المثال، أدت القيود المفروضة على الكبريت في وقود الشحن إلى تقليل تلوث الهواء ولكنها ربما أدت عن غير قصد إلى تقليل الغطاء السحابي، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يزال ثوران بركان هونجا تونغا في العام السابق يؤثر على درجات الحرارة، وإن كان بشكل طفيف.

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن سبتمبر 2023 حطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، فإن هذا لا يعني أنه تم انتهاك حد درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاق باريس. والمقصود من هدف 1.5 درجة مئوية هو تمثيل درجات الحرارة المستدامة، وليس درجات الحرارة لشهر واحد. ومع ذلك، فإن التكرار المتزايد لدرجات الحرارة القياسية يثير المخاوف بين العلماء، لأنه يشير إلى مدى سرعة اقترابنا من عتبة باريس.

وقد أصبحت تأثيرات تغير المناخ محسوسة بالفعل، مع تزايد هطول الأمطار الغزيرة، والأعاصير الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وانتشار العوامل المعدية. وتتجلى الضرورة الملحة لمعالجة تغير المناخ في الاضطرابات المناخية المتصاعدة التي نشهدها. إنها ليست مشكلة للأجيال القادمة فحسب، بل إنها مشكلة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من آثارها.

مصادر:

– زيكي هاوسفاذر، باحث المناخ في بيركلي إيرث

- كريستينا دال، عالمة المناخ الرئيسية في اتحاد العلماء المعنيين

– كيت مارفل، عالمة بارزة في Project Drawdown

- سلكي