يسطع قمر الحصاد الكامل المذهل في كاتماندو، نيبال

أضاء قمر الحصاد الأخير يوم الجمعة 29 سبتمبر سماء كاتماندو، نيبال، في مشهد مذهل. كان هذا البدر مميزًا، لأنه يمثل آخر أربعة أقمار عملاقة متتالية، وفقًا لوكالة ناسا.

تم التقاط مقطع فيديو مذهل بفواصل زمنية قصيرة، حيث تم التقاط البدر وهو ساطع، ويعرض جماله المذهل. تم تسجيل اللقطات باستخدام هاتف مزود بالتلسكوب المنكسر Celestron AstroMaster 90EQ.

تعود أهمية اكتمال قمر الحصاد إلى الوقت الذي لم تكن فيه الكهرباء متاحة بسهولة. وينتظر المزارعون وصوله بفارغ الصبر لأنه يوفر لهم وقتًا إضافيًا لجمع محاصيلهم قبل أول موجة صقيع في الموسم. وقد سمح لهم ذلك بضمان حصاد ناجح وتجنب أي ضرر محتمل ناجم عن الطقس البارد.

ويشير مصطلح "القمر العملاق" إلى ظاهرة يظهر فيها القمر أكبر حجما وأكثر إشراقا من المعتاد بسبب قربه من الأرض. ويحدث هذا عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من كوكبنا في مداره الإهليلجي.

وكما يظهر التاريخ المسجل، كان البشر دائما مفتونين بجمال القمر السماوي ومنحوه معاني ثقافية ورمزية مختلفة. غالبًا ما يثير مشهد البدر إحساسًا بالدهشة والرهبة، ويذكرنا باتساع الكون وغموضه.

مصادر:

- ناسا

– قصة