قمر الحصاد الكامل: آخر قمر عملاق لعام 2023

وسيصل قمر الحصاد المكتمل إلى ذروة الإضاءة في 29 سبتمبر 2023، وهو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام. ومن المتوقع أن يحدث هذا الحدث في ساعات الصباح الباكر ولكنه سيظهر مضاء بالكامل حتى صباح يوم السبت. ويشير القمر العملاق إلى اكتمال القمر الذي يكون أقرب إلى الأرض من المعتاد، مما يجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل. سيكون هذا القمر العملاق على وجه التحديد على بعد حوالي 224,854 ميلًا من الأرض، مما يجعله أكبر بنسبة 5٪ تقريبًا وأكثر سطوعًا بنسبة 13٪ من متوسط ​​القمر الكامل.

سمي مصطلح "قمر الحصاد" بهذا الاسم لأنه يحدث بالقرب من بداية الخريف عندما تصل المحاصيل إلى ذروتها في نصف الكرة الشمالي. في الماضي، كان القمر الساطع يوفر ضوءًا إضافيًا للمزارعين للعمل حتى المساء وحصاد محاصيلهم قبل أول موجة صقيع. لدى القبائل الأصلية المختلفة أسماء خاصة بها لبدر شهر سبتمبر، مثل قمر صانع الذرة، وقمر الأوراق البنية، وقمر الخريف.

علاوة على ذلك، يتزامن هذا الوقت من العام أيضًا مع تقاليد أخرى للاحتفال بالحصاد حول العالم، مثل مهرجان تشوسوك الكوري وعيد هيجان البوذي الياباني. ويتضمن كلا الاحتفالين أيضًا ذكرى الأجداد.

أثناء اكتمال القمر، تظهر عدة كواكب في سماء الليل. ويشرق زحل والمشتري في الشرق ويظهران عالياً في الساعات المتأخرة، بينما يشرق كوكب الزهرة قبل الفجر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية عطارد منخفضًا على طول الأفق الشرقي.

بالإضافة إلى اكتمال القمر القادم، هناك العديد من الأحداث الفلكية الأخرى التي نتطلع إليها. وفي 14 أكتوبر، سيكون هناك كسوف حلقي للشمس في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. وسيعقب ذلك خسوف جزئي للقمر في 28 أكتوبر، يمكن مشاهدته في أوروبا وآسيا وأستراليا وأجزاء من أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا.

وأخيرًا، هناك العديد من زخات الشهب التي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في وقت لاحق من هذا العام. من الأفضل مشاهدة هذه الدشات في المناطق الخالية من التلوث الضوئي، حيث يكون لكل حدث تواريخ ذروة محددة.

مصادر:

- ناسا

- تقويم المزارع القديم

– المتاحف الملكية جرينتش

- إيرث سكاي

– جمعية الكواكب

- تقويم المزارعين