حصاد القمر العملاق: نهاية مذهلة لصيف مليء بالقمر العملاق

من المقرر أن يضيء القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2023 سماء الليل بعد غروب الشمس يوم الخميس. تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أقرب مسافة له من الأرض أثناء مداره، مما يؤدي إلى ظهوره بشكل أكبر وأكثر سطوعًا.

وسيصل هذا القمر، المعروف باسم "قمر الحصاد العملاق"، إلى ذروة إضاءته في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة. ومع ذلك، سيظل مرئيًا طوال مساء الجمعة أيضًا. ويشار إلى هذا البدر بقمر الحصاد لأنه يحدث في أقرب وقت للاعتدال الخريفي الذي حدث في 23 سبتمبر. ويطلق عليه البعض أيضًا قمر الذرة، وهو يرمز إلى نهاية موسم الحصاد الصيفي.

يمكن إرجاع اسم "قمر الحصاد" إلى الأيام التي كان فيها المزارعون يعتمدون على ضوء القمر للعمل في حقولهم. قبل ظهور الجرارات ذات المصابيح الأمامية، كان وجود ضوء القمر الساطع ضروريًا لضمان اكتمال الحصاد بسرعة قبل أن يتسبب المطر في إتلاف المحاصيل. ومع نضج المحاصيل في أواخر الصيف وأوائل الخريف، غالبًا ما يضطر المزارعون إلى العمل حتى وقت متأخر من الليل. أصبح ضوء القمر موردًا حيويًا للزراعة، مما أدى إلى ظهور مصطلح "قمر الحصاد".

وفقًا لتقويم المزارعين، يعود أول استخدام مسجل لمصطلح "قمر الحصاد" إلى عام 1706. وقد جعل سطوع القمر وقربه من الاعتدال الخريفي حدثًا سماويًا مهمًا للمزارعين عبر التاريخ.

لسوء الحظ، إذا فاتتك رؤية القمر العملاق هذا الأسبوع، فسيتعين عليك الانتظار حتى أواخر صيف 2024 لمشاهدة القمر العملاق التالي في سماء الليل. يشهد كل عام عادةً قمرًا عملاقًا واحدًا أو اثنين، مما يجعل هذه الأحداث نادرة نسبيًا.

كان صيف عام 2023 استثنائيًا من حيث ظهور القمر العملاق، حيث تضيء السماء أربعة نجوم متتالية. بالإضافة إلى ذلك، شهد شهر أغسطس ظاهرة نادرة تعرف باسم القمر الأزرق، وهو البدر الثاني في شهر واحد. حدث آخر قمر أزرق عملاق في أغسطس 2037، وسوف يستغرق الأمر 14 عامًا أخرى قبل أن نشهد هذا الحدث السماوي مرة أخرى.

لذا، تأكد من تخصيص بعض الوقت لتقدير جمال حصاد القمر العملاق وتوديع صيف مليء بالعروض القمرية الرائعة.

مصادر:

- تقويم المزارعين

– مجلة سكاي آند تيليسكوب

- ناسا