قمر الحصاد المشرق والجميل: آخر قمر عملاق لعام 2023

سيضيء قمر الحصاد الكامل في 29 سبتمبر سماء الليل، مسجلاً القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2023. وسيصل هذا الحدث السماوي إلى ذروة الإضاءة عند الساعة 7.57 مساءً يوم الجمعة (AEST)، وسيستمر في الظهور مضاءًا بالكامل حتى صباح السبت. وفقا لوكالة ناسا.

أفضل طريقة لمراقبة قمر الحصاد هي العثور على موقع يتمتع بإطلالة خالية من العوائق إلى الشرق، بعيدًا عن التلوث الضوئي. على الرغم من أن العديد من الناس يربطون قمر الحصاد باللون البرتقالي عند شروقه، إلا أن هذه الظاهرة نموذجية لجميع الأقمار الكاملة. وينتج اللون عن سمك الغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق، وهو أكبر مما هو عليه عندما يكون القمر في السماء، وفقًا لموقع EarthSky.

يُعرف القمر العملاق عمومًا بأنه اكتمال القمر الذي يكون أقرب إلى الأرض من المعتاد، مما يؤدي إلى ظهوره بشكل أكبر وأكثر سطوعًا في سماء الليل. سيكون قمر الحصاد لشهر سبتمبر على بعد حوالي 361,867 كيلومترًا من الأرض، أي أقرب بحوالي 22,604 كيلومترًا من متوسط ​​المسافة. وفي 30 أغسطس، كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض هذا العام، على بعد 357,200 كيلومتر فقط.

ومن المتوقع أن يكون قمر الحصاد هذا أكبر بنحو 5% وأكثر سطوعًا بنسبة 13% من متوسط ​​القمر المكتمل، وفقًا لتقديرات وكالة ناسا. يعتبر بعض علماء الفلك أن القمر يكون قمرًا عملاقًا عندما يكون ضمن 90 بالمائة من الحضيض، وهو أقرب نهج له من الأرض في المدار.

حصل قمر الحصاد على اسمه نسبة إلى حدوثه بالقرب من بداية الخريف، أو الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي، والذي حدث هذا العام في 23 سبتمبر. تقليديا، ساعد سطوع القمر خلال هذا الوقت من العام المزارعين على العمل حتى المساء لجمع محاصيلهم قبل الصقيع الأول.

بالإضافة إلى قمر الحصاد، لدى العديد من القبائل الأصلية في أمريكا الشمالية أسماء مختلفة للقمر المكتمل في سبتمبر. على سبيل المثال، تشير قبيلة أبيناكي إليه باسم القمر صانع الذرة، ويطلق عليه شعب لاكوتا اسم قمر الأوراق البنية، وتطلق عليه قبيلة باساماكودي قمر الخريف. الثقافات الأخرى، مثل الكوريين واليابانيين، لديها أيضًا تقاليد الاحتفال بالحصاد خلال هذا الوقت من العام.

خلال نفس الفترة، ستكون عدة كواكب مرئية في سماء الليل. وسيشرق زحل والمشتري في الشرق، ويظهران عالياً في الساعات اللاحقة، بينما يشرق كوكب الزهرة بشكل مشرق قبل الفجر. ويمكن أيضًا رؤية عطارد وهو يرقص على ارتفاع منخفض على طول الأفق الشرقي قبل الفجر، وفقًا لجمعية الكواكب.

المصادر: وكالة ناسا، إيرث سكاي، تقويم المزارع القديم، متاحف غرينتش الملكية، جمعية الكواكب