أصول الطرد الشامل للهالة الإكليلية وانفجارات الراديو المرتبطة بها

في نوفمبر 2013، لوحظ انبعاث كتلي إكليلي (CME) مصحوبًا بمشاعل واندفاعات راديوية من النوع الثاني. إلا أن العلاقة بين هذه الأحداث لم تكن واضحة في ذلك الوقت.

كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد أصل واتجاه انتشار الانبعاث الإكليلي، مع تحديد أي ميزات غير ذات صلة أيضًا. على الجانب المواجه للأرض، حدث توهج من فئة C5.7 بالقرب من وقت الإطلاق المقدر لـ CME، يليه توهج من فئة X1.1. ارتبط التوهج الأخير بموجة EUV ورشقات راديوية مترية من النوع II.

على الجانب البعيد من الشمس، رصدت أدوات التصوير الموجودة على متن المركبة الفضائية لمرصد العلاقات الأرضية الشمسية (STEREO) انفجارًا خيطيًا، وخفوتًا للأشعة فوق البنفسجية، وحلقات من الانبعاث الإكليلي المقذوف. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت أجهزة الراديو STEREO انفجارًا راديويًا من النوع II بين الكواكب (IP) بأطوال موجية تبلغ ديكامترًا-هكتومتريًا، وهو ما لم يتم ملاحظته بواسطة جهاز الراديو الموجود على متن مركبة Wind الفضائية بالقرب من الأرض.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن هالة CME نشأت من الانفجار على الجانب البعيد من الشمس، وأن انفجار IP من النوع الثاني كان سببه موجة صدمة سبقت الهالة CME. ومن المثير للاهتمام أن الانفجار الراديوي لم يُرصد من جانب الأرض، حتى على مسافات أبعد من الشمس.

أثناء انتشار الانبعاث الإكليلي، أدى انفجار توهج من الفئة X إلى قذف بلازمويد صغير نحو الأرض. تداخلت هذه المادة مع هياكل CME السابقة التي لوحظت في الإسقاط. تتماشى الارتفاعات المقدرة للانفجار المتري من النوع II مع موجة EUV الناتجة عن التوهج من الفئة X. ومع ذلك، فإن البث الراديوي لم يمتد إلى الترددات المنخفضة، مما يشير إلى أن موجة الصدمة لم تستمر في الانتشار.

في الختام، نجحت هذه الدراسة في تحديد أصول هالة CME والانفجارات الراديوية المرتبطة بها. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول ديناميكيات الأحداث الشمسية وتأثيراتها على الطقس الفضائي.

المصدر:physics.space-ph