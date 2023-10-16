فيما يتعلق بتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين التي كشف عنها Sentinel-5P

يراقب القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-5 بي، وهو جهد مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية، الغازات الجوية بجدية منذ عام 2017. وكان تركيزه الأساسي على ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وهو ملوث ضار للغاية. وفي صورة حديثة التقطها القمر الصناعي، لوحظت تركيزات عالية بشكل مثير للقلق من ثاني أكسيد النيتروجين فوق المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.

مزودًا بأداة مراقبة التروبوسفير (Tropomi)، يتفوق Sentinel-5P على سابقاته في قدرته على توفير بيانات قيمة عن الظروف الجوية. يتضمن ذلك خرائط عالية الدقة لمختلف الغازات، مثل ثاني أكسيد النيتروجين والميثان وثاني أكسيد الكبريت. تعد هذه البيانات ضرورية لفهم وإدارة جودة الهواء وتغير المناخ.

وقد واجهت هولندا، على وجه الخصوص، تحديات كبيرة في إدارة انبعاثات النيتروجين. منذ عام 2019، تكافح البلاد لتقليل هذه الانبعاثات، مما أدى إلى تأخير مشاريع البناء وزيادة عدم اليقين في مختلف الصناعات. الأحكام الصادرة بشأن برنامج Aanpak Stikstof (PAS)، التي منحت إذنًا مسبقًا للأنشطة بناءً على التأثيرات الإيجابية المتوقعة على المناطق الطبيعية المحمية، اعتبرت غير مدعومة بأدلة كافية من قبل ولاية رعد فان، وهي أعلى محكمة في البلاد. وبالتالي، فإن أنشطة مثل الرعي والتسميد تتطلب الآن حسابات منفصلة لانبعاثات النيتروجين.

أدت الزيادة في حسابات انبعاثات النيتروجين إلى تأخيرات كبيرة في مشاريع البناء ونقص الخبراء. يجب الآن أن يخضع كل مشروع بناء لعملية حسابية منفصلة، ​​الأمر الذي يمكن أن يسبب تأخيرات تصل إلى تسعة أشهر. علاوة على ذلك، إذا تم اكتشاف انبعاثات النيتروجين المفرطة بالقرب من المناطق المحمية، فقد تكون تراخيص البناء معرضة للخطر. وقد تعرض إلغاء بعض الثغرات والاستجابة البطيئة من جانب الحكومة لانتقادات من قبل منظمات مثل NEPROM، مجموعة الضغط لمطوري المشاريع.

لا يعد ثاني أكسيد النيتروجين ملوثًا للهواء فحسب، بل يساهم أيضًا في هطول الأمطار الحمضية، والتي يمكن أن تضر التربة وجودة المياه والتنوع البيولوجي. يمكن أن تؤدي التركيزات العالية من ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء إلى التهاب الشعب الهوائية وتشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساهم في تكوين ملوثات الهواء الضارة مثل الهباء الجوي الجسيمي الثانوي والأوزون التروبوسفيري.

تعد البيانات التي تم جمعها بواسطة Sentinel-5P بمثابة تذكير واضح بإلحاح وحجم التحدي الذي تواجهه الدول الأوروبية في إدارة جودة الهواء ومعالجة تغير المناخ. إن التركيزات العالية لثاني أكسيد النيتروجين التي لوحظت فوق المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا تسلط الضوء على أهمية وضع لوائح تنظيمية فعالة وقابلة للتنفيذ بشأن الانبعاثات. ومع استمرار Sentinel-5P في مهمته، فإنه سيوفر بيانات مهمة لإرشاد القرارات والإجراءات الرئيسية في مكافحة تغير المناخ وتحسين إدارة جودة الهواء.

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية، المفوضية الأوروبية