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توصلت الدراسة إلى أن المشي والجولف يحسنان الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
توصلت الدراسة إلى أن المشي والجولف يحسنان الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة شرق فنلندا أن الانخراط في أنشطة مثل المشي أو لعب الجولف يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن. وكشفت الدراسة أيضًا أن رياضة مشي النورديك، وهي نوع من المشي لكامل الجسم باستخدام العصي، يمكن أن توفر نفس الفائدة.

شملت الدراسة 25 لاعب غولف يتمتعون بصحة جيدة تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والذين شاركوا في ثلاث جولات من التمارين الرياضية المكثفة - الجولف، والمشي، والمشي الشمالي - في بيئة واقعية. حافظ المشاركون على وتيرتهم السريعة المعتادة خلال التمارين. تم تقييم الوظيفة الإدراكية باستخدام الاختبارات التي تقيس الانتباه، وسرعة المعالجة، والقدرة على تبديل المهام. كما تم جمع عينات الدم لقياس مستويات مادتين كيميائيتين، عامل التغذية العصبية (BDNF) والكاثبين ب (CTSB)، والتي يعتقد أنها تعكس فوائد التمارين الرياضية في الدماغ.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المشي ولعب الجولف لهما تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية، خاصة في الوظائف الإدراكية المنخفضة مثل الانتباه وسرعة المعالجة. ومع ذلك، لم يلاحظ أي آثار كبيرة على مستويات BDNF وCTSB. ارتبط كلا النوعين من المشي، العادي والشمالي، بتعزيز الأداء التنفيذي، وهو أمر بالغ الأهمية للتخطيط والتنظيم والحفاظ على التركيز.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية ممارسة التمارين الرياضية المناسبة للعمر، مثل المشي والغولف والمشي الشمالي، للحفاظ على الوظيفة الإدراكية وتحسينها لدى كبار السن. وقد أشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن التمارين الرياضية قد تكون استراتيجية محتملة لمنع التدهور المعرفي.

أجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة وETH زيورخ في سويسرا. تم نشر النتائج في عدد أكتوبر من مجلة BMJ Open Sport & Practice Medicine.

لمزيد من المعلومات حول رياضة مشي النورديك، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة التهاب المفاصل.

مصادر:
– جامعة شرق فنلندا، بيان صحفي، 16 أكتوبر 2023

By غابرييل بوتا

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