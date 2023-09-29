اكتشاف الشفاء الذاتي للألماس الاصطناعي في درجة حرارة الغرفة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Materials أن فريقًا من الكيميائيين وعلماء المواد ومهندسي الطيران في جامعة Beihang اكتشف دليلاً على الشفاء الذاتي في الماس الاصطناعي في درجة حرارة الغرفة. ابتكر الباحثون عينات من الماس ذي الأسلاك الدقيقة، وأحدثوا شقوقًا فيها، ولاحظوا عملية الشفاء باستخدام المجهر الإلكتروني.

في الماضي، ركز العلماء على إيجاد طرق لجعل الألماس المصنع في المختبر أقل عرضة للتشقق. ومع ذلك، فإن استخدام الماس في مختلف التطبيقات كان محدودًا نظرًا لقابليته للتلف. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن الماس ذو البنية الداخلية الهرمية أقل عرضة للتشقق، ولكن ليس إلى الحد الذي يمكن استخدامه على نطاق واسع.

وقد وجدت دراسات أحدث أن مركبات الماس ثنائية النانو (ntDC) تظهر درجة معينة من الشفاء الذاتي. ومع ذلك، تم إجراء هذه الملاحظات في ظل ظروف الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية. ويهدف فريق البحث إلى التحقق مما إذا كان من الممكن تحقيق خصائص شفاء ذاتي مماثلة عند الضغط الطبيعي ودرجة حرارة الغرفة.

ولاستكشاف هذا الاحتمال، قام الفريق بإنشاء عينات ntDC نانوية باستخدام كربون البصل المضغوط في درجات حرارة عالية. ثم أجروا اختبارات الكسر باستخدام الحزم النانوية DSC وntDC، مما أدى إلى حدوث شقوق في العينات. ولاحظ الباحثون عملية الشفاء باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح وأجروا اختبارات متعددة للتأكد من موثوقية نتائجهم.

نجح الفريق في ملاحظة الشفاء الذاتي في عينات ntDC. أظهرت العينات الملتئمة قوة شد قدرها 34%. عند دراسة العينات، حدد الباحثون وجود ذرات الكربون المهجنة sp2 وsp3 على الجانبين المتقابلين من الشقوق، والتي أشاروا إليها باسم الخلايا العظمية. ترتبط هذه الذرات مع بعضها البعض، مما يسهل عملية الشفاء. أجرى الفريق أيضًا عمليات محاكاة، والتي أكدت أن مثل هذه التفاعلات أدت إلى إعادة ربط CC عبر الفجوات، مما أدى إلى الشفاء الذاتي.

هذا الاكتشاف الرائد يجعلنا أقرب إلى تطوير ألماس صناعي أكثر متانة يمكن استخدامه في نطاق أوسع من التطبيقات. تفتح النتائج إمكانيات جديدة لاستخدام الماس في صناعات مثل الإلكترونيات والفضاء والطب.

مصادر:

– كيليانج تشيو وآخرون، الشفاء الذاتي للماس المكسور، مواد الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41563-023-01656-4

– يمكن للماس المكسور أن يشفي نفسه في درجة حرارة الغرفة، Nature Materials (2023). دوى: 10.1038/s41563-023-01665-3