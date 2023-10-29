يقوم العلماء بتطوير هيدروجيل نشط بيولوجيًا ومضاد للميكروبات وذو شفاء ذاتي للتطبيقات الطبية

حقق العلماء في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني تقدمًا كبيرًا في تطوير مادة جديدة يمكن أن تُحدث ثورة في هندسة الأنسجة والإجراءات الطبية. تتمتع هذه المادة الرائدة، وهي نوع من الهلام المائي، بخصائص فريدة تحاكي بشكل وثيق الأنسجة البشرية الطبيعية، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا لمجموعة واسعة من التطبيقات الطبية الحيوية.

الهلاميات المائية هي مواد تشبه الهلام وتوجد في الكائنات الحية، مثل الغضاريف في الحيوانات والأعشاب البحرية في النباتات. لديهم القدرة على دعم نمو الخلايا وتقليد خصائص الأنسجة البشرية، مما يجعلها ذات قيمة في البحوث الطبية الحيوية والتطبيقات الطبية. ومع ذلك، فإن الهلاميات المائية الاصطناعية الموجودة غالبًا ما تفشل في إعادة إنشاء تعقيد ووظيفة الأنسجة البشرية الحقيقية.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، وصف الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز هيدروجيل جديد مصنوع في المختبر والذي يظهر صفات غير متوقعة. المادة نشطة بيولوجيًا، مما يعني أن الخلايا المغلفة في الهيدروجيل تتصرف كما لو كانت موجودة في الأنسجة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تمنع الالتهابات البكتيرية. علاوة على ذلك، فإن المادة ذاتية الشفاء، مما يسمح لها بالإصلاح بعد سحقها أو كسرها أو حتى طردها من المحقنة. هذه الخصائص الفريدة تجعلها مناسبة للغاية للطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الطبية القابلة للحقن.

تم اكتشاف هذه المادة الهيدروجيلية بواسطة أشلي نجوين، طالب دكتوراه في جامعة نيو ساوث ويلز، أثناء إغلاق فيروس كورونا. استخدمت نغوين عمليات المحاكاة الحاسوبية لتحديد الجزيئات التي تتجمع ذاتيًا، وعثرت على تسلسل ببتيد فريد يتكون من أحماض أمينية مع العديد من التربتوفان، والذي أطلقت عليه اسم "Trpzip". عند التوليف، وجد أن Trpzip يشكل هلامًا تلقائيًا، مما يفتح عالمًا من الإمكانيات لتطبيقه في الطب.

تمتد إمكانات هذا الهيدروجيل إلى ما هو أبعد من استخدامه في الأبحاث والإجراءات الطبية. إنه يوفر بديلاً أخلاقياً للهيدروجيلات الطبيعية، والتي غالباً ما تكون مستمدة من الحيوانات وتثير مخاوف أخلاقية. تتمتع Trpzip بالقدرة على استبدال المواد الطبيعية الموجودة والتفوق عليها في مختلف التطبيقات.

تتضمن المرحلة التالية من البحث التعاون مع الصناعة والعلماء السريريين لاختبار فائدة هيدروجيلات Trpzip في زراعة الأنسجة واستكشاف تطبيقات مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد وتوصيل الخلايا الجذعية. والهدف هو تطوير بديل أكثر اتساقا وفعالية من حيث التكلفة للمنتجات المشتقة من الحيوان، مما يقلل من الحاجة إلى الحيوانات في البحث العلمي.

أسئلة وأجوبة:

ما هو هيدروجيل؟

الهيدروجيل عبارة عن مادة تشبه الهلام يمكنها امتصاص كمية كبيرة من الماء والاحتفاظ بها. وهي تتألف من شبكة من سلاسل البوليمر المتشابكة التي تمنحها بنية تشبه الهلام.

ما الذي يجعل Trpzip هيدروجيل فريدًا؟

يتمتع Trpzip hydrogel بالعديد من الخصائص الفريدة. وهو نشط بيولوجيًا، مما يعني أنه يمكن أن يحاكي الأنسجة الطبيعية ويدعم نمو الخلايا. كما أنه مضاد للميكروبات، ويمنع الالتهابات البكتيرية. بالإضافة إلى ذلك، فهو شفاء ذاتي، مما يسمح له بالإصلاح بعد سحقه أو كسره.

كيف يمكن استخدام هيدروجيل Trpzip في الطب؟

يتمتع Trpzip hydrogel بإمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات الطبية. ويمكن استخدامه للطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن أن يكون بمثابة سقالة لزراعة الأنسجة والأعضاء الاصطناعية. ويمكن أيضًا استخدامه كمادة قابلة للحقن لتوصيل الخلايا أو الأدوية إلى مواقع محددة في الجسم.

ما هي مميزات التربسية هيدروجيل عن المواد الطبيعية؟

يوفر Trpzip hydrogel العديد من المزايا مقارنة بالمواد الطبيعية. إنها مادة اصطناعية لا تتطلب الحصاد من الحيوانات، مما يعالج المخاوف الأخلاقية. كما أن لديها خصائص أكثر اتساقًا مقارنة بالهلاميات المائية الطبيعية، مما يجعلها أكثر ملاءمة للأبحاث والتطبيقات الطبية الحيوية.

(المصدر: [جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [اتصالات الطبيعة](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))