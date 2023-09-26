روفر المثابرة تصنع التاريخ بقدرات القيادة الذاتية

حققت المركبة الجوالة Perseverance، التي تستكشف المريخ حاليًا، إنجازًا كبيرًا باستخدام نظام القيادة الذاتية الخاص بها، AutoNav، للتنقل في التضاريس الغادرة. مكنت هذه القدرة على القيادة الذاتية المركبة من اجتياز منطقة صخرية مليئة بالتحديات تُعرف باسم "Snowdrift Peak" في جزء صغير من الوقت الذي كانت تستغرقه مركبات المريخ الجوالة السابقة التابعة لناسا.

AutoNav، وهو نظام كمبيوتر تجريبي، لا يساعد فقط في رسم المسارات العامة للمركبة، ولكنه يتعامل أيضًا مع تفاصيل الملاحة المعقدة، مما يقلل من وقت السفر بين النقاط ذات الاهتمام العلمي. وقد ساهمت هذه التكنولوجيا بشكل كبير في قدرة المركبة على البحث عن عينات الصخور التي يمكن إعادتها إلى الأرض لمزيد من التحليل.

تم توثيق إنجازات AutoNav في ورقة بحثية منشورة في Science Robotics. وقد لعب تايلر ديل سيستو، وهو مهندس برمجيات شارك في تطوير AutoNav for Perseverance على مدى السنوات السبع الماضية، دورًا حاسمًا في هذه الإنجازات. شارك ديل سيستو تجربته في قيادة المركبة بنجاح عبر قمة Snowdrift الصعبة، مشددًا على أهمية تعظيم وقت الاستكشاف العلمي من خلال تحمل المخاطر المحسوبة ومعالجة العقبات بشكل مباشر.

أثناء رحلتها الاستكشافية عبر Snowdrift Peak، غطت المثابرة مساحة إضافية من خلال المناورة حول الصخور التي لم تكن مرئية في الصور المدارية المستخدمة لتخطيط المسار. يوضح هذا قدرة المركبة على التكيف وقدرتها على التعامل مع التحديات غير المتوقعة.

من المهم الاعتراف بمساهمات مركبات المريخ السابقة، مثل Sojourner وSpirit وOpportunity وCuriosity، والتي مهدت الطريق للتكنولوجيا المتقدمة المدمجة في Perseverance. وتشمل الميزات المحسنة للمركبة كاميرات أسرع وجهاز كمبيوتر إضافي مخصص لمعالجة الصور في الوقت الحقيقي، مما يتيح تخطيط المسار والملاحة بكفاءة.

يمثل الاستخدام الناجح لمركبة بيرسيفيرانس لنظام القيادة الذاتية الخاص بها علامة بارزة في استكشاف الفضاء، مما يفتح إمكانيات جديدة للمهام المستقبلية. وبمساعدة AutoNav، تستمر المركبة في تجاوز الحدود وتوسيع فهمنا للكوكب الأحمر.

مصادر:

– الروبوتات العلمية (إصدار يوليو 2023)

- ناسا