كشف النقاب عن لغز المريخ: رؤى جديدة حول الهيكل الداخلي للمريخ

توصل الباحثون الذين يستخدمون البيانات الزلزالية التي جمعتها مركبة الهبوط InSight Mars التابعة لناسا، إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول البنية الداخلية للمريخ. وخلافًا للافتراضات السابقة حول التركيب الموحد، فقد وجدوا أن عباءة المريخ، وهي الطبقة الواقعة بين قشرته ونواته، مقسمة إلى طبقتين متميزتين. الطبقة الخارجية منصهرة جزئيًا، بينما الطبقة الداخلية الأقرب إلى النواة منصهرة بالكامل وغنية بالسيليكون.

ومن خلال دراسة الموجات الزلزالية الناتجة عن اصطدام النيازك بالكوكب، تمكنت فرق العلماء من تحليل سلوك هذه الموجات أثناء انتقالها عبر المريخ، مما يوفر معلومات قيمة حول باطنه. سافرت هذه الموجات الزلزالية عبر الطبقة السفلية للمريخ، وكشفت عن انتشار أبطأ لا يمكن تفسيره بطبقة متجانسة من الوشاح.

كما قدم البحث رؤى جديدة حول التركيب العنصري لنواة المريخ. أشارت الحسابات السابقة إلى وجود وفرة عالية من العناصر الأخف مثل الكربون والأكسجين والهيدروجين. ومع ذلك، تشير أحدث الدراسات إلى أن هذه العناصر ليست منتشرة كما كان يعتقد سابقا، مما يؤدي إلى استنتاج مفاده أن النواة أصغر حجما وأكثر كثافة.

استخدم فريقا البحث المستقلان أساليب مختلفة لتحليل البيانات الزلزالية وتوصلا إلى استنتاجات مماثلة حول الطبيعة الطبقية لوشاح المريخ. من خلال فهم هذه البنية، يمكن للعلماء أن يشرحوا بشكل أفضل المسار المداري لأقرب قمر للمريخ، فوبوس، والعلاقة بين مجال جاذبية المريخ ومدار فوبوس.

هذا الفهم الجديد لداخل المريخ يأخذنا خطوة أقرب إلى كشف أسرار تكوينه وتطوره على مدى مليارات السنين. وتمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من المريخ، لأنه يوفر رؤى قيمة لفهم الكواكب الصخرية خارج نظامنا الشمسي. من خلال الحصول المستمر على بيانات جديدة وتحسين أساليب التحليل لدينا، يمكننا تعزيز فهمنا لتكوين وتطور ليس فقط المريخ ولكن أيضًا أنظمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

أسئلة وأجوبة:

ما هو عباءة المريخ؟ عباءة المريخ هي الطبقة الواقعة بين قشرة الكوكب ونواةه. إنه يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الديناميكيات الداخلية للكوكب وخصائصه الجيولوجية. ماذا كشفت البيانات الزلزالية عن عباءة المريخ؟ أظهرت البيانات السيزمية أن وشاح المريخ ينقسم إلى طبقتين متميزتين: طبقة خارجية منصهرة جزئيًا وطبقة غنية بالسيليكون منصهرة بالكامل أقرب إلى القلب. وهذا يتحدى الافتراض السابق المتمثل في تكوين الوشاح الموحد. ما مغزى هذا الاكتشاف؟ ويعزز هذا الاكتشاف فهمنا لكيفية تشكل المريخ وتطوره على مدى مليارات السنين. كما أن لها آثارًا على دراسة الكواكب الصخرية خارج نظامنا الشمسي، مما يساعد علماء الفلك على اكتساب نظرة ثاقبة حول أصل وتطور أنظمة الكواكب خارج المجموعة الشمسية. كيف قام الباحثون بدراسة الجزء الداخلي للمريخ؟ استخدم الباحثون البيانات الزلزالية التي تم جمعها بواسطة مركبة الهبوط InSight Mars التابعة لناسا، والتي سجلت الموجات الزلزالية الناتجة عن تأثيرات النيزك على الكوكب. ومن خلال تحليل سلوك هذه الموجات أثناء انتقالها عبر المريخ، اكتسبوا رؤى قيمة حول بنيته الداخلية.

(المصدر الأصلي: الطبيعة)