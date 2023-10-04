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يكشف مصور الويب الكوني Keck عن البنية الواسعة للشبكة الكونية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 4، 2023
يكشف مصور الويب الكوني Keck عن البنية الواسعة للشبكة الكونية

لقد كان علماء الفلك على علم بوجود الشبكة الكونية، وهي بنية واسعة تربط بين المجرات، لبعض الوقت. ومع ذلك، فإن الصورة الأكثر اكتمالا له قد تم توفيرها الآن من قبل Keck Cosmic Web Imager (KCWI)، وهو مطياف موجود في مرصد كيك في هاواي. تم تصميم KCWI خصيصًا للكشف عن انبعاثات ليمان ألفا، وهي خطوط امتصاص طيفية من الهيدروجين. من خلال مراقبة التحولات الإلكترونية في الهيدروجين المحايد، يمكن لعلماء الفلك مراقبة الشبكة الواسعة من خيوط الهيدروجين التي تربط المجرات بشكل فعال.

تتكون الشبكة الكونية، التي تشبه شبكة ضخمة ومعقدة، من مجرات مترابطة عبر خيوط من الغاز. تعمل هذه الخيوط، المعروفة باسم الوسط بين المجرات، كنظام من الأوردة والشرايين، حيث تنقل الغاز من منطقة إلى أخرى. من الصعب فهم حجم وتعقيد الشبكة الكونية، ولكن من خلال أدوات قوية مثل KCWI، يكتسب علماء الفلك فهمًا أفضل لبنيتها.

يعد KCWI تحسينًا عن سابقه، CWI، والذي تم استخدامه في دراسة عام 2015 التي كشفت عن دليل على وجود شبكة نقل لغاز الهيدروجين. على عكس CWI، يمكن لـ KCWI مراقبة الغاز البارد والمظلم الموجود في الشبكة الكونية. من خلال طرح ضوء الخلفية من بقع مختلفة من السماء، يسمح KCWI لعلماء الفلك بتصفية هياكل الشبكة الكونية.

تمتد آثار ملاحظات KCWI إلى فهمنا لتكوين المجرات وتطورها والمادة المظلمة. توفر حركة الهيدروجين عبر الكون نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل المجرات وتطورها. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة المادة المظلمة، التي تشكل غالبية مادة الكون، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفهمنا للشبكة الكونية.

في الختام، يعمل برنامج Keck Cosmic Web Imager على تطوير معرفتنا بالشبكة الكونية من خلال توفير رؤية أكثر شمولاً لبنيتها. إن القدرة على مراقبة انبعاثات ليمان ألفا وتصفية هياكل الشبكة الكونية تسمح لعلماء الفلك بدراسة حركة الهيدروجين ودوره في تكوين المجرات والمادة المظلمة. من خلال التقدم التكنولوجي وفهم الشبكة الواسعة التي تربط المجرات، يكتشف العلماء أسرار الكون.

مصادر:
- "انبعاث ليمان-ألفا المنتشر الواسع النطاق المرتبط بالبنية الكونية" - مارتن وآخرون، علم الفلك الطبيعي
- مراصد بصرية تابعة لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

By فيكي ستافروبولو

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