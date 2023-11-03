مستشعر التصوير المبتكر يكرر رؤية الأشعة فوق البنفسجية للفراشة

طور الباحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين جهاز استشعار تصويري مبتكر مستوحى من النظام البصري للفراشات، والذي يمكنه إدراك مجموعة واسعة من الألوان، بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي. استخدم الفريق، بقيادة أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر فيكتور جرويف وأستاذ الهندسة الحيوية شومينج ني، الثنائيات الضوئية المكدسة وبلورات البيروفسكايت النانوية (PNCs) لإنشاء جهاز استشعار قادر على "رؤية" ضوء الأشعة فوق البنفسجية الذي لا يمكن للعين البشرية الوصول إليه. ويمكن لهذه التقنية أيضًا التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية بنسبة ثقة تصل إلى 99% من خلال استخدام التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية.

تمتلك الفراشات عيونًا مركبة ذات فئات متعددة من المستقبلات الضوئية، مما يسمح لها بإدراك نطاق أوسع من الألوان والتفاصيل. لديهم القدرة على تحويل ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى ضوء مرئي من خلال أصباغ الفلورسنت، مما يعزز رؤيتهم للأشعة فوق البنفسجية. ولتكرار هذه الآلية، قام الباحثون بدمج طبقة من الخلايا PNC مع مجموعة متدرجة من الثنائيات الضوئية السيليكونية. PNCs عبارة عن بلورات نانوية لأشباه الموصلات تتمتع بقدرات ممتازة في الكشف عن الأشعة فوق البنفسجية.

يحمل مستشعر التصوير الجديد آثارًا كبيرة على الرعاية الصحية. ومن خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية، التي تثير العلامات المرتبطة بالسرطان والتي تسبب تألقًا ذاتيًا، يمكن للمستشعر التمييز بين الخلايا السرطانية والسليمة بناءً على توقيعاتها الطيفية. يمكن أن تساعد هذه التقنية الجراحين في اتخاذ قرارات أكثر استنارة أثناء عمليات إزالة الورم، مما يضمن هوامش واضحة ويقلل من خطر تكرار السرطان.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لمستشعر التصوير المبتكر هذا تطبيقات تتجاوز نطاق الرعاية الصحية. تمتلك الأنواع المختلفة رؤية للأشعة فوق البنفسجية، والقدرة على اكتشاف الأشعة فوق البنفسجية تفتح فرصًا مثيرة لعلماء الأحياء لاستكشاف وفهم الأنظمة البصرية لهذه المخلوقات. ويتصور فريق البحث توسيع استخدامات هذه التكنولوجيا لتشمل مجالات تتجاوز الصحة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي ألهم تطوير مستشعر التصوير؟

ج: الجهاز البصري للفراشات، الذي يمكنه إدراك الضوء فوق البنفسجي.

س: كيف تفرق التكنولوجيا بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية؟

ج: من خلال الاستفادة من التوقيعات الطيفية للعلامات الطبية الحيوية التي تظهر تألق ذاتي عندما تكون متحمسة للأشعة فوق البنفسجية.

س: ما هي بلورات البيروفسكايت النانوية (PNCs)؟

ج: بلورات نانوية شبه موصلة لها خصائص فريدة وفعالة للغاية في اكتشاف الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية.

س: هل يستطيع الإنسان رؤية الأشعة فوق البنفسجية؟

ج: لا، ضوء الأشعة فوق البنفسجية غير مرئي للعين البشرية.

س: كيف يقوم المستشعر بتكرار رؤية الفراشة للأشعة فوق البنفسجية؟

ج: من خلال الجمع بين طبقة من PNCs مع مجموعة متدرجة من الثنائيات الضوئية السيليكونية.