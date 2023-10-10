رؤى جديدة حول تكوين الكوكب من ملاحظات ALMA

قدمت الملاحظات الأخيرة من مصفوفة أتاكاما المليمترية / تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) رؤى جديدة حول المراحل المبكرة من تكوين الكوكب. تُظهر الصور التي التقطتها ALMA نجمًا شابًا وقرصًا بدون أي فجوات واضحة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه هي اللحظة التي تبدأ فيها الكواكب بالتشكل.

تتشكل النجوم داخل السحب الجزيئية العملاقة، حيث تبدأ النجوم الأولية الصغيرة في الدوران وتشكيل أقراص كوكبية أولية مكونة من الغاز والغبار. هذه الأقراص هي أماكن ولادة الكواكب، حيث تتكتل المادة معًا لتشكل الكواكب الأولية والكواكب المصغرة. يمكن للتلسكوبات مثل ALMA اكتشاف الممرات المتسعة التي خلقتها هذه الكواكب المتكونة داخل أقراص الكواكب الأولية.

تم تصميم ALMA للتغلب على تحديات تصوير هذه الأقراص المغطاة بالغبار الذي يحجب معظم الضوء. بفضل قدرته على اكتشاف الأطوال الموجية المليمترية ودون المليمترية، يستطيع ALMA التقاط الإشارات الخافتة القادمة من هذه الأقراص. على مر السنين، قامت ALMA بتصوير العديد من أقراص الكواكب الأولية، مع وجود فجوات في الأقراص تشير إلى وجود كواكب متشكلة.

وركزت الدراسة الأخيرة على نجم أولي يسمى DG Taurus، يبلغ عمره حوالي مليون سنة فقط. القرص المحيط بـ DG Taurus أملس ويفتقر إلى أي هياكل أساسية يمكن تمييزها مثل الحلقات أو الفجوات. ويشير هذا إلى أنه لم تتشكل أي كواكب بعد، مما يوفر فرصة فريدة لدراسة الظروف الأولية لتكوين الكواكب.

إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي التغير في حجم الغبار وتوزيعه عند حوالي 40 إلى 45 وحدة فلكية (AU) من النجم. وقد يكون هذا التغيير بسبب وجود الخط الثلجي لغاز أول أكسيد الكربون، والذي بعده يزداد حجم الغبار. يُعتقد أن جزيئات أول أكسيد الكربون (CO) المجمدة "أكثر لزوجة" من جزيئات ثاني أكسيد الكربون (CO2) الموجودة داخل خط صقيع ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى تكوين جزيئات عضوية معقدة (COMs) خارج هذا الخط.

تلعب COM دورًا حاسمًا في الكيمياء المعقدة اللازمة للحياة، على الرغم من أن دورها المحدد في تطور أشكال الحياة القائمة على الكربون مثل الأرض لا يزال قيد المناقشة. إن اكتشاف COMs خارج خط 40-45 AU في قرص صغير جدًا يفتح إمكانيات جديدة لفهم تكوين الكواكب وتطورها.

من خلال دراسة الأقراص الملساء مثل تلك الموجودة حول DG Taurus، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول كيفية تشكل الكواكب في نهاية المطاف وتنوع أنظمة الكواكب. ستساهم ملاحظات ALMA المستمرة لأقراص الكواكب الأولية في فهمنا لتكوين الكواكب والظروف اللازمة لنشوء الحياة.

المصادر: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)، مجلة الفيزياء الفلكية