عباد الشمس: الكشف عن تعقيدات تتبع الطاقة الشمسية

عباد الشمس، تلك الزهور الصفراء الزاهية التي تجلب الفرح في الصيف، أسرت الباحثين منذ فترة طويلة بقدرتها على تتبع الشمس على ما يبدو. ومع ذلك، فقد كشفت الاكتشافات الحديثة أن عباد الشمس يستخدم عمليات غير تقليدية في تتبعه للطاقة الشمسية، مما يحيط بالظاهرة بالغموض.

تقليديا، تنمو النباتات نحو مصدر الضوء عن طريق إطالة الخلايا على الجانب المقابل للضوء، مما يؤدي إلى انحناء الجذع نحوه. يتم تسهيل هذه العملية عن طريق الفوتوتروبين، ومستقبلات الضوء الأزرق، والأوكسينات، والهرمونات التي تحفز نمو الخلايا. في حين أن هذه الآلية تفسر سبب انحناء عباد الشمس نحو الضوء الاصطناعي في الداخل، إلا أنها تفشل في توضيح قدراتها الطبيعية على تتبع أشعة الشمس.

وشرع الباحثون في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، بقيادة البروفيسور ستايسي هارمر، في دراسة لكشف هذا اللغز. النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة بلوس وان، تتحدى التوقعات. وقام الفريق بتحليل النشاط الجيني في سيقان عباد الشمس عند تعرضها للضوء الأزرق الاصطناعي في الداخل. من المثير للدهشة أن نمط تشغيل الجينات المرتبطة بالفوتوتروبين والأوكسينات يختلف بشكل كبير عند مقارنته بعباد الشمس الموجود في الهواء الطلق. وفي الحالة الأخيرة، أظهر تنشيط الجينات اختلافًا بسيطًا بين الجانب الشرقي المضاء بنور الشمس والجانب الغربي المظلل للسيقان.

ومن خلال حجب أطوال موجية مختلفة من الضوء، اكتشف الفريق أنه لا توجد محاولة واحدة بمفردها أثرت على انتحاء الشمس في عباد الشمس في الهواء الطلق، مما يشير إلى وجود مسارات متعددة للإشارات الضوئية. علاوة على ذلك، عندما تم نقل عباد الشمس المزروعة في الداخل إلى الخارج، اختلف النمط الجيني عبر سيقانها في اليوم الأول بالخارج عن الأيام الداخلية أو الأيام اللاحقة في الهواء الطلق، مما يشير إلى وجود آلية تعديل مؤثرة.

تؤكد هذه النتائج على مدى تعقيد تتبع الطاقة الشمسية والتوجه الضوئي في ظروف العالم الحقيقي. لا تعكس البيئة الخاضعة للرقابة في المختبر بالضرورة التفاعل الديناميكي بين عباد الشمس ومحيطها الطبيعي. وكما قال البروفيسور هارمر باقتدار: "تشير نتائجنا إلى أن تتبع الطاقة الشمسية والتوجه الضوئي في ظروف العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا بكثير مما توقعنا".

الأسئلةالشائعة

س: كيف يتتبع عباد الشمس الشمس؟

ج: يتتبع عباد الشمس الشمس من خلال عملية تسمى الانتحاء الشمسي، والتي تتضمن استطالة الخلايا في سيقانها. خلال النهار، فإنها تميل تدريجيا نحو الغرب مع استطالة الجانب الشرقي من الساق. في الليل، تستطيل الخلايا الموجودة على الجانب الآخر من الجذع، مما يتسبب في إعادة توجيه الرؤوس نحو الشرق.

س: هل ينمو دوار الشمس باتجاه الضوء كباقي النباتات؟

ج: لا، عباد الشمس لديه آلية مختلفة لتتبع الشمس مقارنة بالنباتات الأخرى. بينما تنحني النباتات الأخرى نحو مصدر الضوء عن طريق إطالة الخلايا على الجانب المقابل للضوء، فإن عباد الشمس يستخدم عملية أكثر تعقيدًا.

س: هل تتأثر قدرة عباد الشمس على تتبع الشمس فقط بالفوتروبينات والأوكسينات؟

ج: لا، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن عباد الشمس يستخدم مسارات متعددة للإشارة الضوئية في وقت واحد لتتبع الشمس، وهو ما يمتد إلى ما هو أبعد من مشاركة الفوتوتروبين والأوكسينات.

س: ما مدى دقة النتائج المختبرية في فهم قدرات عباد الشمس على تتبع الشمس في البرية؟

ج: قد لا تمثل النتائج المختبرية بشكل كامل تعقيدات التتبع الشمسي والتوجه الضوئي في ظروف العالم الحقيقي. تعد تفاعلات عباد الشمس مع بيئتها الطبيعية أكثر تعقيدًا بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

(المصادر: جامعة كاليفورنيا، ديفيس)