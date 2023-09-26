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مصور فلكي يلتقط منظرًا مذهلاً للقمر الأزرق العملاق النادر فوق البرتغال

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
مصور فلكي يلتقط منظرًا مذهلاً للقمر الأزرق العملاق النادر فوق البرتغال

التقط المصور المحترف ميغيل كلارو مؤخرًا صورة خلابة للقمر الأزرق العملاق في 30 أغسطس 2023، أثناء ارتفاعه فوق قلعة مونساراز في محمية Dark Sky Alqueva في البرتغال. كلارو، المعروف بتصويره الفلكي، هو عضو في The World at Night والمصور الفلكي الرسمي لمحمية Dark Sky Alqueva.

وعلى عكس اسمه، فإن القمر الأزرق ليس أزرق اللون في الواقع. يتم تعريفه على أنه البدر الثاني في شهر أو الثالث من أربعة أقمار في موسم واحد. من ناحية أخرى، يحدث القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر مع نقطة الحضيض للقمر، مما يجعله يبدو أكبر قليلا وأكثر إشراقا من المعتاد.

كان القمر الأزرق العملاق في 30 أغسطس حدثًا نادرًا لن يحدث مرة أخرى لعدة عقود. ووفقا لوكالة ناسا، فإن القمر الأزرق العملاق القادم سيكون في عام 2037.

للمهتمين بمراقبة القمر، هناك أدلة متاحة لأفضل العروض على المناظير والتلسكوبات. بالإضافة إلى ذلك، هناك كاميرات وعدسات موصى بها للتصوير الفلكي للمساعدة في التقاط الصور السماوية الخاصة بك.

يمكن العثور على أعمال ميغيل كلارو على موقعه الإلكتروني وحسابه على Instagram، حيث يعرض صوره المذهلة لسماء الليل.

إذا كان لديك صورك الخاصة للقمر وترغب في مشاركتها مع قراء موقع Space.com، فيمكنك إرسالها مع تعليقاتك وموقعك إلى [البريد الإلكتروني محمي].

مصادر:
– Space.com (المقالة المصدر)

By روبرت أندرو

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