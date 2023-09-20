تقريب الوجه يكشف عن ظهور رجل من العصور الوسطى مصاب بأشكال نادرة من التقزم

نجح فريق من الباحثين في إنشاء صورة تقريبية لوجه رجل من العصور الوسطى عاش في بولندا بين القرنين التاسع والحادي عشر. كان هذا الشخص، المعروف باسم Ł11/3/66، يعاني من شكلين من القزامة، وهي حالة نادرة جدًا لدرجة أنه لم يتم تسجيل أي حالة لها على الإطلاق في هيكل عظمي عمره قرون. واستخدم الباحثون مسحًا ثلاثي الأبعاد لجمجمة الرجل لإعادة بناء ملامح وجهه.

وكان تحليل بقايا الهيكل العظمي قد كشف سابقًا أن الرجل كان يتمتع بخصائص جسدية تتفق مع الودانة وخلل الغضروف ليري ويل، وكلاهما شكل من أشكال التقزم. وأظهرت عمليات المسح ثلاثية الأبعاد أن لديه أضلاعًا قصيرة، وعظام ورك واسعة، ومرفقين منحنيين إلى الخارج، بالإضافة إلى حنك أسنان مرتفع. إلا أن مظهر وجهه ظل مجهولا حتى الآن.

ولإنشاء تقريب للوجه، استورد الباحثون صور الجمجمة إلى برنامج تحرير ثلاثي الأبعاد واستخدموا علامات سمك الأنسجة الرخوة من متبرعين أحياء لتوزيع نقاط البيانات على الجمجمة الرقمية. كما قاموا بعمل توقعات بناءً على الأشعة المقطعية للأفراد الأحياء لتحديد حجم ملامح الوجه.

كشفت عملية إعادة بناء الوجه عن رجل ذو وجه مستدير وجبهة بارزة وتعبير محايد. قام الباحثون أيضًا بإنشاء إعادة بناء تأملية تصور الرجل برأس كامل من الشعر الداكن واللحية. ومن الجدير بالذكر أن حجم رأس الرجل كان أكبر من المتوسط، وهي سمة شائعة لخلل التنسج الهيكلي.

وفقًا لعالمة الآثار الحيوية ماجدالينا ماتشاك، التي كانت جزءًا من الاكتشاف الأولي للهيكل العظمي للرجل، فإن تقريب الوجه سلط الضوء على السمات المرتبطة بالودانة، مثل انخفاض منطقة الأنف ونقص تنسج منتصف الوجه. وشددت على أهمية إعادة تشكيل مظهر الوجه، لأنه يتيح لنا أن نلتقي وجهاً لوجه مع شخص من الماضي.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول المظهر الجسدي للأفراد الذين يعانون من أشكال نادرة من التقزم في أوروبا في العصور الوسطى. يستمر استخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد وإعادة بناء الوجه في تعزيز فهمنا لتاريخ البشرية وتنوعها.

مصادر:

– 35 صورة تقريبية مذهلة للوجه، من شامان العصر الحجري إلى الملك توت (المصدر غير محدد)

- الدراسة منشورة في قاعدة بيانات ما قبل الطباعة bioRxiv (المصدر غير محدد)