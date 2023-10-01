سماء الليل هذا الأسبوع: 2-8 أكتوبر 2023

في الأسبوع المقبل، هناك بعض الأحداث السماوية المثيرة التي يمكن مراقبتها في نصف الكرة الشمالي. سيمر القمر بمناظر جميلة مختلفة أثناء انتقاله إلى مرحلة الهلال. وهذا يوفر فرصة ممتازة لعشاق مراقبة النجوم للسهر ومشاهدة اقتران القمر مع الثريا المتلألئة، وكواكب أورانوس والمشتري، وبعض النجوم الساطعة البارزة.

في يوم الاثنين 2 أكتوبر، يمكن للمراقبين التطلع نحو الشرق والشمال الشرقي بعد غروب الشمس لمشاهدة اقتران مبهر بين النجوم الزرقاء لمجموعة الثريا المفتوحة مع القمر الأحدب المتضائل بنسبة 83٪. سيكون الاثنان على بعد درجة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية أورانوس على يمين هذا الثنائي السماوي، مع رؤية كوكب المشتري بسهولة بالعين المجردة.

يصادف يوم الجمعة 6 أكتوبر مرحلة الربع الأخير من القمر، حيث يشرق القمر في وقت لاحق كل ليلة وتتضاءل الإضاءة تدريجيًا. ويمكن للمهتمين بمراقبة القمر رؤيته في السماء الغربية خلال الصباح.

بالانتقال إلى السبت 7 أكتوبر، إذا نظر المرء نحو الشرق بعد حوالي ساعة من منتصف الليل، فسيتم الترحيب به بهلال مضاء بنسبة 44٪ بجوار كاستور وبولوكس - ألمع النجوم في كوكبة الجوزاء.

في يوم الأحد 8 أكتوبر، بعد ساعات قليلة من منتصف الليل، يجب أن يتجه المراقبون شرقًا لمشاهدة هلال متضاءل بنسبة 33٪ يرتفع بمقدار 3 درجات فقط فوق مجموعة خلية النحل (M44) - واحدة من أقرب مجموعات النجوم المفتوحة إلى النظام الشمسي. تبدو مجموعة Beehive Cluster مذهلة بشكل خاص عند مشاهدتها من خلال منظار 10x42 أو 10x50.

بالنسبة لأولئك المجهزين بمنظار قوي أو تلسكوب صغير، فإن كائن الأسبوع هو "المجموعة المزدوجة" في كوكبة فرساوس. يتألف هذا المنظر الجذاب من مجموعتين مفتوحتين تعرفان باسم NGC 869 وNGC 884، ويمكن رؤيته بعد غروب الشمس بينما يرتفع برشاوس في سماء الليل الشمالية الشرقية. وتقع العناقيد على بعد حوالي 7,000 سنة ضوئية من النظام الشمسي.

قد يشكل العيش في مدينة تعاني من التلوث الضوئي تحديات أمام مراقبي النجوم. ومع ذلك، لا تزال هناك طرق للاستمتاع بعلم الفلك حتى في ظل هذه الظروف. إن تجنب التعرض المباشر لأضواء الشوارع والإضاءة الاصطناعية من خلال وضع نفسك في ظل المبنى يمكن أن يساعد. إن تعلم الأبراج وتتبع تقدم القمر والكواكب واستكشاف مجموعات النجوم والمجرات البعيدة باستخدام المنظار يمكن أن يوفر تجارب مجزية حتى وسط التلوث الضوئي.

يرجى ملاحظة أن الأوقات والتواريخ المذكورة خاصة بخطوط العرض الوسطى الشمالية. للحصول على معلومات دقيقة خاصة بالموقع، يمكن استشارة القباب السماوية عبر الإنترنت مثل Stellarium وThe Sky Live.

المصدر

- ستيلاريوم

- سكاي لايف