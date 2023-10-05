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علوم

الأبراج الفضائية وتأثيرها على علم الفلك

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 5، 2023
الأبراج الفضائية وتأثيرها على علم الفلك

يعرب علماء الفلك في جميع أنحاء العالم عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لمجموعات الأقمار الصناعية على عمليات رصد السماء ليلاً وعلم الفلك الراديوي. وتتكون هذه الكوكبات من مجموعات من الأقمار الصناعية الكبيرة التي يمكنها حجب رؤية النجوم والمجرات البعيدة، مما يؤثر على وضوح السماء ليلاً.

أثار BlueWalker 3، وهو نموذج أولي للقمر الصناعي مصمم ليكون جزءًا من كوكبة الأقمار الصناعية AST SpaceMobile، مخاوف خاصة بين العلماء. وقد لوحظ أن القمر الصناعي، الذي يهدف إلى توفير خدمات النطاق العريض والمحمول على مستوى العالم، هو أحد ألمع الأجسام في السماء. وقد أكد علماء الفلك من مختلف البلدان هذه النتائج.

يشكل القرب الشديد بين نطاقات الطول الموجي للإرسال BlueWalker 3 ونطاقات علم الفلك الراديوي تحديًا كبيرًا لحماية التلسكوبات الراديوية من التداخل. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير استراتيجيات تحمي بشكل فعال التلسكوبات الحالية والقادمة من العدد المتزايد من الأقمار الصناعية المخطط إطلاقها في العقد المقبل.

تحمل سماء الليل أهمية كبيرة للتجارب العلمية التي لا يمكن إجراؤها في المختبرات الأرضية. كما يعتبر جزءا حيويا من التراث الثقافي المشترك للإنسانية. يؤكد العالم ديف كليمنتس على ضرورة حماية سماء الليل النقية، سواء من أجل المساعي العلمية أو لصالح الأجيال القادمة.

على الرغم من أن مجموعات الأقمار الصناعية ضرورية للاتصالات العالمية، إلا أنها يمكن أن تعيق الأبحاث الفلكية. يقترح الباحثون الذين قاموا بالدراسة الأخيرة نشر هذه الكوكبات بطريقة تقلل من التداخل مع الملاحظات الفلكية. وهذا النهج من شأنه أن يسمح بتقدم التكنولوجيا مع الحفاظ على قدرتنا على استكشاف وفهم الكون.

تعمل شركات مثل SpaceX وOneWeb، مع مشاريع Starlink وOneWeb الخاصة بها، بنشاط على إيجاد حلول للتخفيف من تأثير مجموعات الأقمار الصناعية الخاصة بها. يتم استكشاف الطلاءات التي تقلل من الانعكاس ومناقشات اللوائح والمبادئ التوجيهية لضمان التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على سماءنا الليلية.

إن التوسع في مجموعات الأقمار الصناعية يسلط الضوء على الحاجة إلى التكامل الدقيق للتكنولوجيا الجديدة في مساحتنا المشتركة. ويعد التعايش بين هذه التطورات وعجائب الكون أولوية بالنسبة لمبتكري التكنولوجيا والمجتمع العالمي.

مصادر:

  • المقال الأصلي: [أدخل المصدر]
  • ورقة بحثية لمجلة Nature: [أدخل المصدر]

By غابرييل بوتا

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