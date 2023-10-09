القمر والزهرة يتشاركان اقترابًا وثيقًا في السماء

سيكون القمر والزهرة على موعد وثيق في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء. سيحدث هذا الحدث، المعروف باسم الاقتران في علم الفلك، عندما يتشارك القمر والزهرة في نفس الصعود الصحيح. سيكون الهلال المتضائل البالغ من العمر 25 يومًا مرئيًا في مدينة نيويورك في حوالي الساعة 02:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتبعه قريبًا كوكب الزهرة في الساعة 03:11 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يجب أن يكون الاقتران والاقتراب الوثيق بين الجرمين السماويين مرئيًا من هذا الوقت حتى يغرق كوكب الزهرة تحت الأفق في حوالي الساعة 16:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيغرب القمر في وقت لاحق قليلاً في حوالي الساعة 16:58 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سيكون كل من القمر والزهرة في كوكبة الأسد أثناء الاقتران. في لحظة الاقتران بالضبط، سيكون صعودهم الأيمن هو 10:09 دقيقة. سيكون للقمر انحراف قدره 00 درجة و 16 دقائق شمالا، بينما سيكون لكوكب الزهرة انحراف قدره 4 درجات و 9 دقيقة شمالا.

على الرغم من أن القمر سيكون مضاءًا بنسبة 10٪ فقط خلال الاقتراب القريب، إلا أنه سيظل بمثابة دليل جيد لاكتشاف كوكب الزهرة، الذي سيكون بقوة حوالي -4.5 صباح الثلاثاء. ومع ذلك، ونظرًا للمسافة الواسعة بين الجسمين، فلن يكونا مرئيين معًا في مجال الرؤية الضيق للتلسكوب ولكن يمكن رؤيتهما معًا في مناظير مجال الرؤية الأوسع.

كوكب الزهرة، على الرغم من كونه الكوكب الثاني من الشمس، هو الجسم الأكثر سخونة في النظام الشمسي مع درجة حرارة سطحية عالية بما يكفي لإذابة الرصاص. غلافه الجوي الكثيف، الذي يتكون بشكل رئيسي من سحب حمض الكبريتيك، يخلق ظاهرة الاحتباس الحراري التي تجعل كوكب الزهرة أكثر سخونة حتى من أقرب كوكب إلى الشمس، عطارد.

ولمن يفتقد اقتراب القمر من كوكب الزهرة يوم الثلاثاء، ستكون هناك فرصة أخرى يوم 20 أكتوبر 2023، عندما يصل كوكب الزهرة إلى أعلى نقطة له في السماء خلال الفترة الحالية من ظهوره في الصباح الباكر.

إذا كنت مهتمًا بمراقبة القمر والزهرة، فارجع إلى الأدلة الخاصة بأفضل التلسكوبات والمناظير. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التقاط صور للسماء ليلاً، هناك موارد متاحة حول كيفية تصوير زخات الشهب، بالإضافة إلى توصيات بشأن الكاميرات والعدسات للتصوير الفلكي.

المصدر: في السماء، Space.com